Brytyjka żywi swoją rodzinę za mniej niż £20 tygodniowo. Jak to robi?

44-letnia Jeni Dearing jest w stanie przygotować posiłek dla trzyosobowej rodziny za trochę ponad £2. Kluczem do sukcesu Brytyjki jest gotowanie raz na kilka dni i mrożenie przygotowanych produktów.

Jeni Dearing z uwagą przygląda się cenom produktów spożywczych i wybiera zazwyczaj te najtańsze. Brytyjka, która mieszka w Bromley w Londynie ze swoim mężem Kevinem i synem Ronnim, raz na 6 tygodni kupuje karton mięsa rożnego typu, które poddaje obróbce, a następnie wsadza do zamrażarki. To samo robi też najczęściej z warzywami kupionymi w promocji na lokalnym targu, które następnie łączy z mięsem wyjętym z zamrażarki.

Jeni Dearing preferuje tzw. batch cooking, czyli, w wolnym tłumaczeniu na język polski, gotowanie na zapas. Dzięki batch cooking Brytyjka poświęca na przygotowanie posiłku max. 1-2 dni w ciągu tygodnia. - Moją przygodę z batch cooking rozpoczęłam mniej więcej zaraz po tym, jak urodził się mój syn. W owym czasie mieszkaliśmy w Kornwalii i tam zrozumiałam, że nie mam czasu chodzić na zakupy każdego wieczoru, tak jak miałam to wcześniej w zwyczaju. Zamiast tego zaczęłam odwiedzać targ owocowo – warzywny raz na 2 tygodnie, a potem zaczęłam też gromadzić inną żywność. Teraz preferuję gotowanie zdrowych, niskokalorycznych posiłków, żeby utrzymać właściwą wagę, używając do tego, jeśli to możliwe, chudego mięsa i warzyw – opowiedziała Brytyjka na łamach „Daily Mirror”.

Batch cooking pozwala nie tylko zaoszczędzić czas, ale także ograniczyć marnowanie żywności do minimum. Dzięki niewielkiej ilości wyrzucanego jedzenia, Jeni Dearing była ostatnio w stanie wyżywić swoją rodzinę za średnio £16,50 tygodniowo. A niektóre porcje obiadowe kosztowały ją nawet... poniżej £1! - Batch cooking oznacza również, że nie jesteśmy aż tak kuszeni, żeby kupić jakieś jedzenie na wynos, ponieważ w zamrażarce zawsze czeka na nas kilka gotowych potraw curry, dzięki czemu oszczędzamy jeszcze więcej – zaznaczyła Brytyjka.

