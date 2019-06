Brytyjka została ostrzeżona przez Council, że jej 5-letnia córka ma nadwagę. Zszokowana zapowiedziała walkę z niszczeniem psychiki dzieci

Fot. Facebook

Młoda mama Karis Campbell doznała szoku, gdy w liście z Councilu przeczytała, że jej 5-letnia córeczka „ma nadwagę”. Oburzona Brytyjka zapowiada teraz walkę z niszczeniem psychiki dzieci przez nieodpowiedzialne zachowanie instytucji publicznych.

Córeczka Karis Campbell, 5-letnia Lexi, jak wszystkie dzieci uczęszczające do pierwszej klasy szkoły podstawowej (Reception Year), została zmierzona i zważona. Jakież jednak było zdziwienie młodej Brytyjki, gdy niedługo po wizycie specjalistów w szkole St James Primary School w Harlow, w Essex, otrzymała ona od lokalnego Councilu ostrzeżenie, że jej córeczka „ma nadwagę”.

Przy wzroście 1,12 m i wadze 23 kg 5-letnia Lexi została uznana za... niemal „otyłą”. - To straszne. Moja mała dziewczynka jest w pierwszej klasie szkoły podstawowej St James Primary School w Harlow. Essex Child and Family przyszło do szkoły, żeby zmierzyć i zważyć dzieci z reception year i year six. Byliśmy na wakacjach i po powrocie w niedzielę odkryłam list z Councilu, w którym przeczytałam, że moja córka ma 'niezdrową wagę, ma nadwagę' – wyznała na łamach „Daily Mirror” Karis Campbell.

Jak wejdziesz na ich stronę, to oni tam mają taką tabelkę. Po wypełnieniu wszystkich danych możesz się dowiedzieć, jaką nadwagę ma twoje dziecko. Według tabelki mojej córce brakuje 5 proc. do zakwalifikowania jej jako otyłej. Ona ma zaledwie 5 lat i nie ma nadwagi. Jak na swój wiek jest dosyć wysoka, poza tym chodzi na balet, biega wszędzie dookoła i ma bardzo dużo energii – dodała oburzona Brytyjka.

Karis Campbell przyznała, że nie powiedziała swojej córce o liście, żeby nie wpędzić jej w kompleksy. Brytyjka jest też świadoma tego, że informacja od Councilu o nadwadze mogłaby bardzo negatywnie odbić się na psychice Lexi. - Nie powiedziałam o tym Lexi, ponieważ uznałam, że to może mieć na nią niszczący wpływ. Dziecko z nadwagą nie jest zdrowym dzieckiem, ale tak samo jest w przypadku dziecka z anoreksją. Jak oni mogą mówić dzieciom, że mają nadwagę albo że są otyłe, gdy nie jest to prawdą? Powinni bardziej skupić się na ich zdrowiu psychicznym. Myślę, że to jest obrzydliwe – zaznaczyła Brytyjka.

