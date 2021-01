Brytyjka została aresztowana za „siedzenie na ławce”. Policja coraz ostrzej karze za łamanie trzeciego lockdownu

Fot. Getty

Media w Wielkiej Brytanii obiegło nagranie, na którym widać, jak spokojnie siedząca na ławce nad morzem kobieta została aresztowana przez policjantów za łamanie ograniczeń trzeciego lockdownu. Brytyjka nie chciała zejść z ławki, ponieważ „nie wierzy w koronawirusa”.

Nie wierzę w tego wirusa, nie możecie udowodnić, że on istnieje, a mimo to używacie swojej siły. Udowodnijcie mi, że [wirus] istnieje, a pójdę od razu do domu” - próbowała dyskutować z policjantami Brytyjka przy promenadzie spacerowej w Bournemouth. A chwilę później kobieta nie mogła już spokojnie wrócić do domu, ponieważ funkcjonariusze jej to uniemożliwili, zakładając jej na ręce kajdanki.

Policjanci w UK zbyt ostrzy?

Incydent przy plaży w Bournemouth wzbudził zaciekawienie przechodniów, którzy zaczęli nagrywać zdarzenie na telefonach. Autor jednego z nagrań najpierw otrzymał rozkaz oddalenia się, a gdy tego nie zrobił, został poproszony o podanie danych osobowych (z uwagi na to, że film się urwał, a jego autor nie chciał podać policjantowi swoich danych, to można mniemać, że i on został aresztowany). Z kolei inny mężczyzna, przyglądający się całemu zdarzeniu, wykrzyknął w kierunku policjantów: - To obrzydliwe, co wy robicie? Co ta biedna kobieta zrobiła? A wtórował mu kolejny przechodzień, dopytując: - Dlaczego ona ma ręce za plecami?