Brytyjka w trudnej sytuacji finansowej i na przymusowym „furlough” wygrała na loterii

Wysłana na przymusowy urlop „furlough” mieszkanka Brighton skreśliła szczęśliwe liczby w National Lottery wygrywając sumę 120 000 funtów, która będzie jej wypłacana w kwocie 10 000 funtów każdego miesiąca przez rok.

Harmony Dawes dowiedziała się o wygranej w National Lottery od swojego taty, który powiedział jej o tym w środku nocy. Gdy rano wstała, wydawało jej się, że wygrana jej się tylko przyśniła. „Śniło mi się w nocy, że wygrałam na loterii” – powiedziała przy śniadaniu Brytyjka. Jej ojciec jednak odparł podekscytowany: „Nie pamiętasz, że naprawdę wygrałaś na loterii? Będziesz dostawać 10 000 funtów każdego miesiąca przez cały rok”.

Harmony znajduje się obecnie na przymusowym urlopie "furlough", jak wielu mieszkańców Wysp, przez trwającą epidemię. Jej dochody zostały obniżone, co pogorszyło jej sytuację finansową. Teraz jednak nie będzie musiała się martwić o fundusze dzięki wygranej, w którą – jak sama przyznaje – nadal jest jej ciężko uwierzyć.

- Moja mama pracuje jako „key worker” w ośrodku dla bezdomnych w Brighton, dlatego doceniam to, że mogę mieszkać w bezpiecznym miejscu w czasie lockdown, jednak ciężko mi było zachować optymizm. Mimo że nie mogę zbyt wiele zrobić z wygraną w chwili obecnej, sama świadomość tego, że wydarzyło się coś dobrego, sprawia, że ludzie koło mnie są bardziej radośni – powiedziała Brytyjka.

Harmony dodała, że pierwszą rzeczą, jaką zamierza zrobić po zniesieniu lockdownu, to wybranie się z całą rodziną na wakacje.

- W ubiegłym roku byliśmy na Teneryfie i wszyscy stwierdziliśmy, że dobrze by było tam pojechać kiedyś znowu, dlatego staraliśmy się zaoszczędzić trochę każdego miesiąca w ramach tego planu, aby był on możliwy do zrealizowania za parę lat. Teraz ze względu na łut szczęścia, będziemy mogli zrobić to wcześniej, gdy tylko znowu bezpiecznie będziemy mogli podróżować i nikt nie musi już na to oszczędzać – dodała Harmony.

