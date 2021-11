Brytyjka żąda od Jobcentre zwrotu pieniędzy za dojazd. Po pokonaniu 10 mil dowiedziała się, że spotkanie jest odwołane

Matka dwójki dzieci, była wściekła, gdy musiała wydać więcej pieniędzy na paliwo specjalnie, aby dojechać do oddalonego o 10 mil punktu Jobcentre, jednak na miejscu okazało się, że nie poinformowano jej wcześniej o zmianie terminu spotkania. Teraz kobieta domaga się zwrotu kosztów podróży.

Osoby ubiegające się i pobierające zasiłki z oczywistych powodów muszą mądrze rozporządzać pieniędzmi, gdyż – z samego już założenia – nie mają ich za wiele. W tym kontekście nikogo nie powinna dziwić reakcja Brytyjki, która została zmuszona do przeznaczenia dodatkowych środków na paliwo, aby móc dojechać do oddalonego aż o 10 mil punktu Jobcetre na umówione spotkanie, jednak na miejscu dowiedziała się, że jego termin został przesunięty.

Zwrot kosztów dojazdu do Jobcentre

44-letnia Andrea Hill samotnie wychowująca dwójkę dzieci żąda pełnego zwrotu kosztów dojazdu do Jobcentre w Stoke-on-Trent i oskarża Ministerstwo Pracy i Emerytur o potraktowanie jej jak „obywatelkę drugiej kategorii”.

W dniu umówionego spotkania kobieta wyjechała wcześnie rano ze swojego domu w Biddulph i pokonała 10 mil do punktu Jobcentre w Stoke-on-Trent, jednak na miejscu dowiedziała się, że nikt nie pofatygował się, aby poinformować ją wcześniej o tym, że termin wizyty uległ zmianie.

Podwójne standardy

Jak się również okazało 44-latka nie była jedyną osobą, której w tym dniu przesunięto termin spotkania bez uprzedzenia.

- To denerwujące, bo zapłaciłam za to, aby tam się dostać i nie miałam pojęcia [o odwołanym terminie – przyp. red.]. To było niegrzeczne. Jeśli nie przyjdziemy na spotkanie lub się spóźnimy, zostaniemy ukarani. Jeśli nie pojawimy się na spotkaniu lub spóźnimy się więcej niż raz, zostaniemy ukarani wstrzymaniem zasiłków, dopóki nie wyjaśnimy, dlaczego nas nie było i czy mieliśmy medyczny powód do tego. Musimy wcześniej poinformować ich i to do nich należy decyzja, czy nasze usprawiedliwienie okaże się odpowiednie – skarży się kobieta.

- To podwójne standardy. Nie powiadomili nas i nie ma dla nich kary. To frustrujące. Jestem samotnym rodzicem z dwójką dzieci i wykorzystałam dodatkowe pieniądze na benzynę. Musiałam poświęcić trochę czasu, aby się tam dostać. Wiem, że jestem bezrobotna, ale nadal chodzi o szacunek, a oni traktują nas jak głupich – dodaje oburzona Brytyjka.