Wysokość jej pensji nie przekraczała Minimum Wage. Postanowiła jednak poświęcić się temu, co lubi i zarabia teraz 92 000 funtów rocznie

Pracodawcy sektora medycznego z Wielkiej Brytanii planują masowe zatrudnianie personelu z Polski. Rekrutacje będą prowadzone przez komunikatory internetowe, m.in. Skype, co oznacza ogromne ułatwienie dla...

Ponad 2 tysiące pracowników councilów zarabia więcej niż 100 tys. funtów rocznie. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez TaxPayer’s Alliance liczba ta zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego...

Brytyjscy pracodawcy zaoferują pracownikom największe podwyżki płac w ciągu ostatnich 10 lat. Wygląda na to, że rok 2019 zaczął się dobrze dla wszystkich zatrudnionych na Wyspach, a ma być jeszcze lepiej!

Theresa May chce zaoferować imigrantom z UE poniżej 30. roku życia dwuletnią wizę, aby w ten sposób zabezpieczyć Wielką Brytanię przed niedoborem słabo wykwalifikowanych pracowników po Brexicie – podaje...

Kolejny Brytyjczyk z wygraną w loterii EuroMillions

Ponad 58 milionów funtów wygrał mieszkający w UK szczęśliwiec we wtorkowym losowaniu. Póki co wciąż nie odebrał nagrody, więc jeśli brałeś udział w loterii, to sprawdź czy nie padły zakreślone przez Ciebie...