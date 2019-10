Brytyjka wypadła z karuzeli jak „szmaciana lalka” w lunaparku w HULL! Przeżyła, ale do dziś nie jest się w stanie swobodnie uśmiechnąć

Fot. YouTube

Do poważnego incydentu doszło kilka dni temu w wesołym miasteczku w Hull. 21-letnia Brytyjka wypadła z karuzeli Airmaxx 360, a po uderzeniu w inna karuzelę złamała szczękę. Kobieta przeżyła wypadek, ale do dziś nie jest się w stanie normalnie uśmiechnąć.

21-letnia Jade Harrison od samego początku miała przeczucie, że coś jest nie tak z zabezpieczeniami na karuzeli Airmaxx 360, w wesołym miasteczku na terenie Hull. Jednak po zajęciu miejsca na karuzeli nie było ani czasu, ani sposobności, aby upewnić się, czy wszystko jest dobrze. Niestety, pierwotne przeczucie młodej Brytyjki okazało się trafne, ponieważ kobieta wyleciała w trakcie jazdy w powietrze, na wysokość 3-5 metrów, po czym uderzyła z całym impetem w inną karuzelę. W wyniku uderzenia 21-letnia Brytyjka nie tylko straciła przytomność, ale też złamała szczękę i wybiła przynajmniej jednego zęba.

„Musieliśmy być w połowie drogi, dużo skakaliśmy, kręciło nas dookoła, było OK, ale potem zmieniła się faktyczna pozycja wagonika i cały nasz ciężar został skierowany do przodu na barierkę. Moje ciało naciskało na przód i na barierkę (…) Pamiętam to uczucie gdy wypadłam, ale nie pamiętam, o czym wtedy myślałam. Nie było momentu, w którym pomyślałam, że barierka się luzuje, to się po prostu zdarzyło w jednym momencie. Pamiętam tylko, że zobaczyłam coś srebrnego, coś jakby podłogę. Byłam świadoma tego, że wypadłam i że spadłam prosto na ziemię poniżej. Ale nie wiedziałam, że zostałam wyrzucona w powietrze jak szmaciana lalka, dopóki moja mama mi tego nie powiedziała w szpitalu” - opowiedziała swoją historię Jade Harrison na łamach „Daily Mirror”.

21-latka przeszła operację szczęki, a teraz lekarze będą jeszcze ratować jej zęby. Po 9 dniach od wypadku młoda Brytyjka nadal nie jest w stanie swobodnie się uśmiechnąć, ale z drugiej strony dziękuje opatrzności, że incydent nie skończył się gorzej. „To wielkie szczęście, że żyję lub że wyszłam z tego bez urazu mózgu czy kręgosłupa, co spowodowałoby u mnie paraliż na całe życie, więc w pewnym sensie mam szczęście. Staram się nie myśleć zbyt wiele o tym, co mogło się ze mną stać. Za to dużo myślę o tym, jak to jest, że na tak szybkich karuzelach mogą jeździć bardzo małe dzieci i jak to jest niebezpieczne” - wyznała kobieta.

Po wypadku Jade Harrison zwróciła się do prawnika – ale nie tylko w celu uzyskania odszkodowania, ale też w celu zmuszenia zarządu wesołego miasteczka w Hull o zamknięcie felernej karuzeli. Okazuje się bowiem, że karuzela Airmaxx 360 nie została zamknięta, mimo poważnego wypadku z udziałem 21-letniej Brytyjki. „Jeśli ta karuzela będzie czynna w przyszłym roku, to będę bardzo, bardzo zła” - zapowiedziała Jade Harrison.

