Brytyjka trafiła wszystkie siedem cyfr w kumulacji EuroMillions. Błąd pozbawił jej gigantycznej wygranej w wysokości £182 mln

Ta Brytyjka przeszłaby do historii gier losowych w Wielkiej Brytanii, ponieważ trafiła wszystkie siedem cyfr w kumulacji EuroMillions z jackpotem o wysokości £182 mln. Niestety, gdy już myślała, że zgarnęła tak gigantyczne pieniądze, okazało się, że popełniła pewien błąd i jej kupon był nieważny.

Nieuwaga kosztowała młodą Brytyjkę fortunę

19-letnia Rachel Kennedy i jej chłopak Liam McCrohan z Hertfordshire zawsze skreślali na loteri te same numery - 6, 12, 22, 29, 33, 6 i 11. To samo zrobili także w loterii EuroMillions 26 lutego, gdy wybierane przez nich numery okazały się przepustką do niewyobrażalnego bogactwa, ponieważ tego dnia jackpot wynosił aż £182 mln. Niestety, gdy Rachel i Liam oszaleli z radości po powiadomieniu o wygranej i zaczęli już planować swoje wymarzone życie, okazało się, że kupon nie jest ważny, ponieważ płatność za niego nie została należycie zrealizowana. Marzenia nastolatków legły w gruzach po otrzymaniu informacji, że Rachel nie miała wystarczających środków na swoim koncie, aby pokryć opłatę w wysokości £2,5. Los nie został zatem zakupiony automatycznie przed losowaniem.







Wygrana przeleciała im koło nosa – ale czy mają się czym martwić?

Na całą historię można też spojrzeć inaczej – być może mały błąd, który doprowadził do tego, że para z Hertfordshire nie zgarnęła gigantycznej wygranej, uratował im życie. Trudno sobie wyobrazić, co nastolatkowie, bez doświadczenia w posiadaniu i wydawaniu takich pieniędzy, zaczęliby z nimi robić i jakby się to skończyło. Niedawno na łamach Polish Express przytaczaliśmy historię Jane Park z Edynburga, która dekadę temu została najmłodszą zwyciężczynią Euromillions, zgarniając „zaledwie” £1 mln. Teraz natomiast 27-letnia Brytyjka przyznaje otwarcie, że nikomu „nie życzy takich pieniędzy”, ponieważ one rujnują życie ludziom nieprzyzwyczajonym do posiadania tak ogromnej sumy na koncie.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Zasady podróży Ryanairem w 2023 roku. Ważne informacje dotyczące odprawy, bagażu podręcznego i nie tylko

Ranking piw 2022. Oto najbardziej cenione piwa na świecie

Dzielenie konta Netflix jest od teraz oficjalnie traktowane jak przestępstwo

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!