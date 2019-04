Brytyjka opracowała makijaż odporny na atak z użyciem kwasu

Lekarka z York stworzyła pierwszy na świecie kwasoodporny makijaż dla kobiet. Doktor Dr Almas Ahmed zaprezentowała swój wynalazek podczas Leeds International Festival.

W Wielkiej Brytanii dochodzi do największej ilości ataków kwasem per capita według organizacji Acid Survivors Trust International (ASTI) - mamy więc do czynienia z realnym problemem. Doktor Ahmed o koncepcji odpornego na kwas make-upu wpadła już dziesięć lat temu, gdy modelka Katie Piper została w taki sposób zaatakowana przez Stefana Sylvestre`a.

- Tradycyjny makijaż nie chroni przed kwasem - komentowała dla portalu "Leeds Live". - Mój produkt wystarczy nałożyć na twarz, tak jak każdy inny make-up, a jeśli ktoś rzuci w ciebie kwasem, to wystarczy go spłukać. Twoja skóra będzie nienaruszona, nawet jeśli twoje ubrania będą w strzępach - kończyła. Produkt jest na razie w fazie testów. Na rynku ma pojawić się w 2020 i trafić do krajów arabskich i Indii, gdzie ataki tego typu są często formą "terroryzmu płciowego". Później pojawi się w UK. Co ciekawe, ataki kwasem są problemem na Wyspach, ale dotyczą... głównie mężczyzn!

Niestety, ataki z użyciem kwasu są coraz powszechniejsze w Wielkiej Brytanii i szczególnie w samym Londynie. Z roku na rok ich liczba rośnie. Według oficjalnych danych policyjnych jeszcze w 2012 było ich zaledwie 228, w 2016 - już 601, a w 2017 - 465.

Choć powszechnie uważa się, że podobne incydenty warunkowane są kulturowe, dotyczą główne imigrantów muzułmańskich i związane są z karaniem kobiet przez ich partnerów, to statystyki temu przeczą. Według oficjalnych statystyk Met Police kwas stał się popularną bronią wśród członków gangów, złodziei i wszelakiej maści przestępców.

Kryminolodzy uważają, że obecnie gangi zamieniły broń palną oraz noże na kwas, ponieważ jego posiadanie jest trudniejsze w wykryciu. - Jak dotąd kwas był ostatnim wyborem przestępców, ale widać to się zmieniło. Stosowany jest przez gangi w momencie kiedy interes źle idzie albo ktoś komuś jest winny pieniądze. Przestępcy mają różne powody do stosowania tej broni - powiedział dr Simon Harding Uniwersytetu Middlesex.

Dość powiedzieć, że w odróżnieniu od innych krajów, gdzie ofiarami ataków kwasem nawet w 80 proc. są kobiety, w Wielkiej Brytanii większość ofiar stanowią mężczyźni! Jak zatem pomysł z kwasodpornym makijażem miałby poprawić tę sytuację? Dajcie znać co o tym sądzicie na naszym FB!