Brytyjka o imieniu Corona narzeka na nieznośne komentarze pod swoim adresem

49-letnia matka piątki dzieci, która ma na imię Corona, od kiedy pamięta, musiała wysłuchiwać żartów na temat swojego imienia, jednak obecnie spotyka się z agresją ze strony obcych osób.

Corona Newton mieszkająca w Oldham, w którym odnotowano najwyższą liczbę zachorowań na Covid-19 na każde 100 000 osób w Anglii, wysłuchiwała niewybrednych żartów na temat swojego imienia od dzieciństwa, jednak teraz stały się one bardziej agresywne.

Frustrujące imię

49-letnia matka piątki dzieci twierdzi:

- Ludzie mówili do mnie Guinness i Budweiser. Z czego mogłam się śmiać. Ale teraz sytuacja stała się bardziej frustrująca, zwłaszcza, gdy pojawiło się dużo agresji.

Corona mówi, że nikt teraz nie bierze na poważnie jej imienia, gdy o nim się dowiaduje. Kobieta miała także problemy z zarezerwowaniem stolika w restauracji lub założeniem konta w banku.

Brytyjka spotkała się także z mało taktownymi pytaniami, które ludzie zadają jej wprost odnośnie tego, "dlaczego nazywa się jak wirus". W ubiegłym tygodniu, gdy Corona zawoziła swoją córeczkę do dentysty, odebrała telefon, w którym pewien mężczyzna krzyczał do niej, jak „czuje się z tym, co robi na całym świecie”.

47-latka twierdzi, że przed pandemią posiadanie takiego imienia nie było tak frustrujące i łatwiej było jej śmiać się z dowcipów na jego temat.

Imię Corona

Zgodnie z danymi Office for National Statistics w roku 2019 mniej niż trzy dziewczynki otrzymały po urodzeniu imię Corona. Ponadto w latach 1904-2019 imienia tego nie odnotowano wśród 100 najczęściej dawanych dziewczynkom imion na Wyspach. Imię Corona jest o wiele bardziej popularne w Hiszpanii.