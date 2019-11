Brytyjka „niebędąca w stanie chodzić” pobrała w ciągu 5 lat £41 000 funtów z zasiłków. Choć... w tym czasie mieszkała głównie w Hiszpanii

Fot. Getty

Kathleen Jones pobierała zasiłek dla osób niepełnosprawnych przez 20 lat. Jednak w latach 2012 – 2017 Brytyjka więcej czasu przebywała w Hiszpanii niż w Wielkiej Brytanii, o czym zapomniała wspomnieć urzędnikom.

63-letnia Kathleen Jones od końca lat 90. cierpi na zmiany zwyrodnieniowe kręgów, które w pewnym momencie znacznie utrudniły jej wykonywanie najbardziej podstawowych czynności, takich jak chodzenie czy przygotowywanie sobie posiłków. Właśnie na tej podstawie już w 1997 r. Brytyjka otrzymała prawo do pobierania zasiłku dla osób niepełnosprawnych - Disability Living Allowance. Jednak od 2012 r. Brytyjka poczuła się na tyle dobrze, że zaczęła regularnie latać do znajomych do Hiszpanii, a po operacji, której poddała się w 2014 r., kobieta zamieszkała w Hiszpanii w zasadzie na stałe.

O znaczących zmianach w sytuacji zdrowotnej oraz o przenosinach do Hiszpanii Kathleen Jones „zapomniała” powiadomić urzędników. Gdy sprawa wyszła na jaw, Brytyjka przyznała, że podróżuje do Hiszpanii, ale nie częściej niż raz na trzy miesiące. Później jednak, gdy prokurator przedstawił Brytyjce dowody na to, że więcej czasu spędza w ciągu roku w Hiszpanii, niż w UK (świadczyły o tym chociażby rejestry odbytych przez nią lotów), kobieta potwierdziła, że w kraju Cervantesa ma nawet stały adres zamieszkania. Biegli wyliczyli następnie, że w latach 2012 – 2017 Kathleen Jones pobrała w ramach zasiłków Disability Living Allowance housing benefit i council tax zapomogę w wysokości £41 467,19.

Sąd Hull Crown Court uznał Kathleen Jones za winną wyłudzenia zasiłków, ale wymierzył jej łagodną karę – 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 12 miesięcy. Sąd przychylił się do argumentacji kobiety, że ciepło panujące w Hiszpanii znacząco złagodziło u niej skutki zwyrodnienia kręgosłupa.

