Brytyjka miała 17 lat, gdy wygrała £1 mln w Euromillions. Teraz „nie życzy nikomu” takich pieniędzy, które według niej rujnują życie

W 2013 roku Jane Park została najmłodszą zwyciężczynią Euromillions. Ale dekadę po tym, jak zgarnęła £1 mln przyznaje, że nikomu „nie życzy takich pieniędzy”, ponieważ one rujnują życie ludziom, którzy nie są przyzwyczajeni do posiadania tak ogromnej sumy na koncie.

Była najmłodszą zwyciężczynią loterii Euromillions

W 2013 roku młodziutka, zaledwie 17-letnia Jane Park z Edynburga, nie posiadała się z radości. W końcu zgarnęła na loterii Euromillions calutki £1 mln. Ale teraz, w wywiadzie z Dr Philem w amerykańskim programie telewizyjnym zatytułowanym “The Curse of the Lottery” („Przekleństwo loterii”) kobieta wyznała, że żałuje zarówno ujawnienia się publicznie po zdobyciu nagrody, jak i w ogóle tak szybkiego wzbogacenia się. - To bardzo mroczna bajka, przed którą chyba nikt cię nie ostrzega – zaznaczyła w programie.







Wygrana na loterii dodaje skrzydeł, ale tylko przez chwilę

27-letnia dziś Jane Park opowiedziała w programie, że początkowo, mając tyle pieniędzy, zwyczajnie rzuciła się w wir szaleństwa. - Trochę zaszalałam, ponieważ nigdy nie znałam wartości miliona funtów, nigdy nie widziałam takich pieniędzy. Nigdy nie znałam nikogo, kto miałby takie pieniądze, więc w pewnym sensie wydawałam na rzeczy, których zawsze pragnęłam – powiedziała młoda Brytyjka.

Piękny sen szybko się jednak skończył, i to niekoniecznie dlatego, że Park szybko trwoniła wygrane pieniądze. Po ujawnieniu swojej tożsamości, ludzie zaczęli się nad kobietą znęcać i ją zastraszać. - Miałaś prześladowców, [otrzymywałaś] groźby śmierci, ludzie ukrywali się w krzakach i komentowali wszystko, co robisz, co mocno daje się we znaki, gdy masz 17 lat – opowiedział na antenie dr. Phil. A Park nie tylko potwierdziła te słowa, ale też dodała: - Chciałabym nigdy nie wygrać tych pieniędzy, nie życzę tego nikomu.

Wygrana na loterii nie zawsze daje szczęście

Jane Park już kilka lat po zgarnięciu ogromnych pieniędzy na loterii Euromillions opowiedziała w mediach o tym, że duże pieniądze nie dają szczęścia. W 2017 roku na łamach „Sunday People” Brytyjka wyznała: „Myślałam, że będzie dziesięć razy lepiej, ale było dziesięć razy gorzej. Chciałbym nie mieć pieniędzy przez większość tych dni. Mówię sobie: 'Moje życie byłoby o wiele łatwiejsze, gdybym nie wygrała'. Ludzie patrzą na mnie i myślą: 'Chciałbym prowadzić jej styl życia, chciałbym mieć jej pieniądze'. Ale nie zdają sobie sprawy z rozmiaru mojego stresu”.

Jeszcze wcześniej Park ujawniła, że interweniować w jej życiu miała także jej rodzina. Kobieta niekontrolowanie marnowała pieniądze i rodzina chciała to jakoś okiełznać. - Bardzo łatwo jest wydawać pieniądze, a kiedy uświadomisz sobie, że są twoje i ile masz, staje się to jeszcze łatwiejsze – wyjaśniła.

10 najwyższych wygranych na loterii w Wielkiej Brytanii

W historii National Lottery aż 15 graczy/par zgarnęło jackpot o wartości ponad £100 mln. Oto 10 największych zwycięzców loterii w Wielkiej Brytanii. Wszyscy najwięksi wygrani zgarnęli astronomiczne sumy pieniędzy dzięki losowaniom EuroMillions.

£195 mln - to najwyższa dotychczas wygrana w UK. Szczęśliwy posiadacz kuponu zdecydował się nie ujawniać swojej tożsamości;

£184 mln – to druga najwyższa wygrana w UK, która padła zupełnie niedawno, bo w maju 2022 roku. Astronomiczną kwotę pieniędzy zgarnęli Joe i Jess Thwaite z Gloucester.

£170 mln – ta trzecia najwyższa wygrana w ramach National Lottery padła w październiku 2019 r. Zwycięzca nie chciał ujawniać swoich danych osobowych.

£161 mln – czwarta najwyższa wygrana w historii National Lottery przypadła w udziale Colin i Chrisa Weir'ów z North Ayrshire. Wygrana padła w lipcu 2011 r.

£148 mln – aż tyle w sierpniu 2012 r. zgarnęło małżeństwo z Cambridgeshire, Adrian i Gillian Bayford'owie.

£123 mln wygrał w czerwcu 2019 r. anonimowy gracz.

£122 mln – bardzo podobną sumę zgarnął także anonimowy gracz w kwietniu 2021 r.

£121 mln – to kolejna wysoka wygrana, która padła w UK w kwietniu 2018 r., a której szczęśliwy posiadacz nie chciał się ujawnić.

£115 mln – tę wygraną zgarnęli w wigilię Nowego Roku 2019 r. Frances i Patrick Connolly.

£113 mln – ta wygrana padła w październiku 2010 r., a szczęśliwiec, który się po nią zgłosił, zdecydował się pozostać anonimowy.

