Brytyjka kupiła online płaszcz za £200. Za wysyłkę z UE musiała zapłacić EXTRA £82 z tytułu cła i VAT-u

Fot. Getty

Jakież było zdziwienie 26-letniej Ellie Huddleston, która otrzymała informację, że za kupiony online płaszcz o wartości £200 musi dodatkowo zapłacić £82 z tytułu cła i VAT-u. Brytyjka, podobnie jak wielu innych mieszkańców UK kupujących towary w sklepach zlokalizowanych na terenie UE, nie wiedziała, ile wynoszą dodatkowe koszty związane z cłem i Vat-em.

26-letnia Ellie Huddleston postanowiła skorzystać ze styczniowych wyprzedaży i zakupiła w sklepach zlokalizowanych na terenie UE kilka sztuk ubrań. Brytyjka złożyła dwa zamówienia – jedno na kwotę £180 (za kilka bluzek) i drugie na kwotę £200 (za płaszcz). Jakież było jednak jej zdziwienie, gdy w przeciągu kilku dni otrzymała wiadomości od dwóch firm kurierskich o obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu cła i VAT-u. Do zamówienia opiewającego na kwotę £180 DPD doliczył £58 (cło + VAT + dodatkowe opłaty), natomiast za zamówienie o wartości £200 firma UPS doliczyła £82 (cło + VAT + dodatkowe opłaty). - Nie miałam pojęcia, że po Brexicie będę więcej płacić za dostawę. Dodatkowe koszty były dla mnie całkowitym szokiem – wyznała młoda Brytyjka na łamach BBC, dodając jednocześnie, że wszystkie rzeczy zwróciła.

Cło i VAT – kwoty poznasz dopiero w chwili dostawy

Niestety o wysokości należnego cła i VAT-u z tytułu kupna towaru w UE, konsument w Wielkiej Brytanii może się dowiedzieć dopiero tuż przed jego dostawą. Dlaczego? Dlatego do że do wyliczenia odpowiednich kwot dochodzi na granicy, a sprzedawcy często nie są w stanie oszacować tych dodatkowych kosztów. Natomiast ponieważ opłata cła i VAT-u spoczywa na osobie kupującej dany towar, to stosowne kwoty pobierają obecnie firmy kurierskie. Firmy te liczą sobie także dodatkowo za usługi związane z obsługą procedur celnych, a wysokość takich opłat wynosi od kilku do nawet kilkunastu funtów.

Wiele osób zadaje pytanie, jak to się dzieje, że trzeba zapłacić cło i VAT za rzeczy kupione na terenie Unii Europejskiej, choć umowa handlowa między UK i UE miała gwarantować bezcłowy obrót handlowy między oboma podmiotami? Odpowiedź na to pytanie jest nieco złożona, bo cóż... umowa rzeczywiście taki obrót gwarantuje, ale tylko w przypadku towarów wyprodukowanych wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej albo Wielkiej Brytanii. Jeśli natomiast dany towar zostanie wyprodukowany za granicą (poza UK lub poza UE) albo jeśli towar zostanie wyprodukowany na miejscu, ale z elementów w większości importowanych (spoza UK lub spoza UE), to trzeba za niego uiścić cło. A biorąc pod uwagę, że większość produkcji (choćby ubrań czy sprzętu elektronicznego) zlokalizowana jest obecnie na terenie Azji Południowej lub Azji Południowo-Wschodniej, to klientom zostaje niewielki wybór w zakresie wyboru towarów, które nie podlegają ocleniu.