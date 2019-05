Brytyjka, która „nie wygląda na wystarczająco chorą”, by otrzymać zasiłek, skarży się, że „choroby psychicznej” nie widać

Fot. Twitter

24-letnia Brytyjka cierpi na przewlekłe zaburzenia psychiczne, w związku z czym trudno jest jej prowadzić normalne życie. DWP odmówił jednak kobiecie przyznania zasiłku dla osób niepełnosprawnych PIP, ponieważ stwierdził, że „nie wygląda na wystarczająco chorą”.

24-letnia Camilla Robinson choruje na depresję i miewa regularne, silne ataki paniki. W związku ze swoim stanem psychicznym kobieta nie jest w stanie prowadzić normalnego życia i potrzebuje często pomocy przy wykonywaniu najprostszych czynności. Bliscy Brytyjki twierdzą, że kobieta miewa momenty, gdy urywa jej się kontakt z rzeczywistością, a czasem także dokonuje samookaleczeń.

Zaburzenia psychiczne to jednak nie jedyne zmartwienie Camilli Robinson, która cierpi także na chroniczne niedobory witaminy D oraz na lipodemię, inaczej zwaną obrzękiem lipidowym. Lipodemia to bolesna choroba tkanki podskórnej, która polega na nadmiernym i obustronnym odkładaniem się tkanki tłuszczowej na dolnych kończynach i biodrach.

W związku ze swoimi licznymi dolegliwościami Camilla Robinson, która znacznie straciła na przejściu na zasiłek Universal Credit (pracując na ok. 1/4 etatu), wystąpiła do Department for Work and Pensions o zasiłek dla osób niepełnosprawnych Personal Independence Payment. Ku swojemu jednak zdziwieniu urzędnicy odmówili przyznania kobiecie zasiłku, ponieważ ocenili, że nie jest „wystarczająco chora”. - Gdy dostałam decyzję, to byłam załamana. [Oni] stwierdzili, że nie jestem wystarczająco chora, by ubiegać się o świadczenia. Nie mają prawa mówić mi, że nie wyglądam na chorą lub że moja choroba nie wpływa na moje życie – poskarżyła się Brytyjka na łamach tabloidu „Metro”.

Camilla wytłumaczyła także, jak to jest, gdy człowiek nie ma siły nic zrobić na skutek zaburzeń psychicznych. - Nasz własny rząd chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, jak choroba psychiczna osłabia, gdy większość dni spędzasz w łóżku bez energii, aby wstać i umyć się – wyznała Brytyjka.