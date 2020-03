Brytyjka IGNORUJE kwarantannę i pływa w basenie - policja nie miała dla niej litości! [wideo]

Fot: Facebook

Przebywająca w Hiszpanii Brytyjka złamała panujące zasady kwarantanny. bo... miała ochotę popływać w basenie! Lokalne władze potraktowały ją bez żadnej taryfy ulgowej - policjanci siłą wyciągnęli ją z wody i aresztowali.

Przebywająca w hotelu Paradise Park w Los Cristianos kobieta jak gdyby nigdy nic wskoczyła do basenu. Całkowicie przy tym zignorowała zarządzone przez hiszpańskie władze zasady kwarantanny nałożone na wszystkie hotele. Jak widać na krótkim filmiku nagranym przez innych brytyjskich turystów i opublikowanym później w internecie na miejscu pojawili się hiszpańscy policjanci. Szybko przystąpili do działania. Wezwali oni kobietę do opuszczenia basenu.

Brytyjka jedna nie zastosowało się do polecenia, więc przedstawiciele hiszpańskich wzięli sprawy w swoje ręce. Dosłownie! Jeden z oficerów po prostu rozebrał się do slipek, wskoczył do basenu i siłą wyłowił niepokorną pływaczkę. Drugi "odebrał" ja po wyjściu z wody i (prawdopodobnie) skuł kajdankami. "Zasłużyła sobie na to" - słyszymy angielski komentarz w tle.

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

Według dziennikarzy "The Daily Mail" Brytyjką, która zachowała się w tak nieodpowiedzialny sposób była 53-letnia Joanne Rust, lokalna polityk, radna z ramienia Partii Pracy, która w hrabstwie Norfolk trzykrotnie brała udział w wyborach parlamentarnych.

Według brytyjskich mediów Rust została oskarżona o przestępstwo związane z zakłócaniem porządku publicznego, nieposłuszeństwem wobec władz hiszpańskich, ale zwolniono ją za kaucję. Po tym incydencie miała zostać wyrzucona z hotelu i wróciła do Wielkiej Brytanii. Komentując rzeczone zajście dla "The Sun" Joanne Rust przyznała, że jej zachowanie było "głupie", ale broniła się tym, że nie otrzymała jasnych informacji w kwestii kwarantanny i po prostu nie wiedziała o obowiązującym zakazie.