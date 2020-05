Brytyjka doznała szoku, gdy pojechała na plażę. Zdziwiło ją to, co sama zrobiła [WIDEO]

Pojechała na plażę i to, co tam zobaczyła głęboko ją zszokowały...

Fot. Getty

Ten tydzień należy do wyjątkowo ciepłych i słonecznych. Ładna pogoda sprzyja małym wycieczkom. Pewna Brytyjka pojechała na plażę w Dorset i bardzo się zdziwiła tym, co tam zastała…

Brytyjka wybrała się na plażę Durdle Door w hrabstwie Dorset w ostatnią niedzielę i stwierdziła, że wybrzeże było zatłoczone „niczym Tesco”. Jane P., która na wycieczkę pojechała samochodem razem ze swoją rodziną, przemieszczając się do miejsca oddalonego od jej domu o 1,5 godziny, została zaczepiona na plaży przez reporterkę BBC News. Plażowiczka przed kamerą wyznała, że denerwuje ją to, że inni ludzie zrobili to samo, co ona - czyli wybrali się na plażę... Co ciekawe, kobieta powiedziała, że jej zdaniem nie jest to zbyt odpowiedzialna postawa, gdyż może spowodować wzrost liczby zakażeń…

Plażowicze ignorują dystans społeczny?

Opalając się w towarzystwie swoich najbliższych kobieta powiedziała reporterce BBC: „To miły wypad, ale jestem zszokowana, ilu jest tutaj ludzi i jak nie zwracają uwagi na dystans społeczny. Szczerze mówiąc, jest to irytujące - to tak, jakbym była w Tesco”. Córka kobiety dodała z kolei:„ Miło jest wyjść z izolacji, ale myślę, że znów nastąpi szczyt zachorowań, ponieważ wszyscy szaleją i będzie wychodzi dokądkolwiek się da”.

ZOBACZ WIDEO:

Internauci nie szczędzili słów krytyki wobec Brytyjki, wytykając jej przede wszystkim hipokryzję. A jakie jest Wasze zdanie na temat jej wypowiedzi i zachowania? Co sądzicie o wycieczkach na plaże czy do innych publicznych miejsc rekreacji? Czekamy na Wasze komentarze!