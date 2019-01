Brytyjczyk zmasakrował dziewczynie twarz za to, że... zmieniła zdjęcie na Facebooku!

Fot. Facebook

29-letnia Lois Ashton została dotkliwie pobita przez swojego chłopaka po tym, jak zmieniła zdjęcie profilowe na Facebooku. Na skutek pobicia kobieta straciła trzy przednie zęby.

Brytyjka postanowiła podzielić się swoją historią, aby przestrzec inne kobiety przed ignorowaniem pierwszych symptomów przemocy domowej ze strony ich partnerów/mężów. Chłopak Lois Ashton, Andrew McNair, zmasakrował jej bowiem twarz po tym, jak zmieniła zdjęcie profilowe na Facebooku. Według mężczyzny 29-latka „przesadziła”, gdy w miejsce zdjęcia, na którym widniała razem z nim, zamieściła zdjęcie, na którym jest sama.

Przemoc wobec kobiet w UK rośnie podczas... piłkarskich mistrzostw świata!

Poważne uszkodzenie ciała było tylko kwestią czasu, ponieważ Andrew McNair już od dawna manifestował skłonność do przemocy. - Na początku był dla mnie bardzo miły i bardzo kochany. Ale w miarę, jak upływały miesiące, zmieniał się. Pamiętam pierwszy raz, gdy uderzył mnie w twarz. Kłóciliśmy się, a ja na niego krzyczałam i wtedy po prostu mnie uderzył. Innym razem kopnął mnie w głowę i podbił mi oko. Już wtedy powinnam go była zostawić, ale wydzwaniał do mnie i tak mnie przepraszał, i nawet płakał, że ostatecznie wróciłam – opowiedziała Brytyjka na łamach „Liverpool Echo”.

Horror rodziców podejrzanych o przemoc wobec dziecka – Nie wiedzieli, że niemowlę ma alergię na mleko

Do ataku, w wyniku którego Andrew McNair zmasakrował swojej dziewczynie twarz, doszło w grudniu 2016 r. Lois wyszła wtedy z koleżankami na imprezę, a po powrocie do domu zmieniła sobie zdjęcie profilowe na Facebooku. Fakt, że kobieta nie zamieściła zdjęcia ze swoim partnerem obok sprawił, że Andrew wpadł w szał i ją skatował. Brytyjczyk złamał Lois szczękę i wybił jej trzy zęby.

Przemoc w szkole. Co mogą w tej sprawie zrobić rodzice?

Andrew McNair został ostatecznie skazany na 36 miesięcy więzienia. Brytyjka postanowiła natomiast upublicznić zdjęcia swojej zmasakrowanej twarzy, aby ostrzec inne kobiety przed ignorowaniem agresji przejawianej przez ich partnerów. - Myślałam, że umrę. Naokoło mnie było tyle krwi. Byłam na kolanach, na ulicy, gdy zauważył mnie przechodzień, który zadzwonił po kartkę. Mój ex uciekł – wyznała zdruzgotana Lois.