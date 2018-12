Brytyjczyk wygrał na loterii. Nagrody nie odbierze, ponieważ jest oskarżony o podrobienie losu

Bezrobotny Brytyjczyk - ojciec czwórki dzieci wygrał na loterii 200 tys. funtów. Nie może jednak odebrać nagrody, ponieważ organizator twierdzi, że wygrany los został podrobiony.

Eric Walker to 56-letni bezrobotny i ojciec czwórki dzieci, który od kilku lat codziennie kupuje zdrapki za 3 funty. Szczęście w końcu uśmiechnęło się do mężczyzny, ponieważ na jednej ze zdrapce wygrał 200 tys. funtów. Jednakże jego radość trwała krótko, ponieważ organizator loterii stwierdził, że wygrana zdrapka była sfałszowana.

Firma zarzuca Walkerowi, że na jego zdrapce ktoś poprawił literę "E" tak, aby wyglądała na litera "F". Mężczyzna jednak, co jest oczywiste, zaprzecza oskarżeniom, że to on jakoby miał stać za "poprawką". Twierdzi on, że to błąd w druku, a nie jego ingerencja.

Rzecznik organizatora loterii powiedział, że w tej sprawie wszczęte zostało śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie całej sprawy. Eric Walker, który mieszka wraz ze swoją partnerką Amandą Emmadi i ich czwórką dzieci w Sheffield twierdzi, że wygrał "uczciwie i sprawiedliwie".

"Według mnie wygrałem 200 tys. funtów i zostałem oszukany, ponieważ odmówiono mi wypłacenia nagrody. Chcą mi wmówić, że zmieniłem E na F, ale ja tego nie zrobiłem. Nie próbuję nikogo oszukać. Jeśli jest to błąd w druku i jest to ich wina, to i tak powinni mi wypłacić te pieniądzem, ponieważ to nie ja odpowiadam za błąd" - powiedział Walker.

Firma na razie nie komentuje szerzej całej sprawy, ponieważ jej rzecznik twierdzi, że dotarły do niej tylko zdjęcia omawianej zdrapki.

"Po tych zdjęciach ciężko stwierdzić czy to jest błąd w druku czy litera została naumyślnie przez kogoś poprawiona tak, aby zdrapka była zwycięska. Jednak możemy odtworzyć tą zdrapkę w naszym systemie i po tym stwierdzimy czy pojawił się błąd czy może ktoś chciał poprawić los" - powiedział rzecznik organizatora loterii.