Ojciec ukarał syna za zachowanie w supermarkecie ASDA. Czy syn zasłużył na TAKĄ karę? [WIDEO]

Fot. YouTube

W niewielkim miasteczku Gosport w hrabstwie Hampshire dwóch nastolatków zwyzywało w Poniedziałek Wielkanocny pracowników supermarketu ASDA. Gdy jednak ojciec jednego z napastników oglądnął w sieci nagranie z tego incydentu, to postanowił przykładnie ukarać swojego syna. Ale czy i on nie przesadził nieco ze swoją reakcją?

„Skoczę ci na głowę, rozumiesz? (…) Rozbiorę cię (…) Wrócę tu i cię … pokroję, mała k***o” - właśnie takie groźby padły pod adresem pracowników supermarketu ASDA ze strony dwóch krnąbrnych nastolatków, którzy do sklepu przyjechali na rowerach. Ale, jak to teraz często bywa, całe zajście zostało nagrane przez przypadkowego klienta sklepu i wrzucone do sieci, a tam natknął się na niego ojciec jednego z chłopaków.

Zawstydzony postawą swojego syna mężczyzna postanowił działać i dać chłopcu stosowną nauczkę. Ojciec przyprowadził nastolatka do ASDY, by ten osobiście przeprosił za to, co zrobił, a przeprosiny chłopaka nie tylko nagrał, ale też wrzucił do internetu. - Do wszystkich, którzy widzieli wczorajsze wideo przedstawiające chłopca grożącego pracownikom w Asda. Jako ojciec nigdy w życiu nie byłem bardziej oburzony i zawstydzony moim synem. Nie został w taki sposób wychowany i nie akceptuję jego zachowania. Chcę wszystkim powiedzieć, że policja została powiadomiona o zajściu i otrzymała wszystkie dowody - teraz to oni zdecydują, co z tym zrobić – zaznaczył stanowczo na wideo mężczyzna.

Skruszony nastolatek rzeczywiście przeprosił pracowników supermarketu, twierdząc, że „nie chciał, żeby to się wydarzyło, ale że był po prostu zły”. Mimo jednak okazanej skruchy ojciec i tak nazwał go przy wszystkich ludziach „głośnym małym gn****em”. I tu można się zastanowić, czy i reakcja ojca nie była zbyt radykalna i niepotrzebnie upokarzająca młodego człowieka.