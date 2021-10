Brytyjczyk, uczący w Dubaju gry w piłkę nożną, skazany na 25 lat więzienia za posiadanie liquidu zawierającego CBD

Fot. Getty

Historia tego młodego człowieka powinna stanowić przestrogę dla wszystkich osób, które wyjeżdżają do obcych krajów i nie znają tamtejszego prawodawstwa w zakresie leków i nielegalnych substancji. 24-letni Billy Hood został właśnie skazany na 25 lat więzienia w Dubaju za posiadanie liquidu do e-papierosa zawierającego CBD.

Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak również w Polsce, produkty zwierające CBD (Kannabidiol) są w pełni legalne, ponieważ z uwagi na znikomą ilość THC nie wywołują one efektów psychoaktywnych. Jednak z uwagi na fakt, że substancja CBD występuje w konopiach i z nich właśnie jest pozyskiwana, w niektórych krajach jest ona zakazana. Tak jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie za posiadanie nawet niewielkiej ilości takiej substancji, choćby na własny użytek, grozi wiele lat więzienia.

E-papieros kolegi i wyrok wieloletniego więzienia

Historia 24-letniego Billy'ego Hooda – brytyjskiego trenera piłki nożnej w Dubaju, jest prawdziwie tragiczna. Wszystko to dlatego, że został on skazany na 25 lat więzienia za posiadanie fiolki do e-papierosa zawierającej CBD, która nawet nie była jego. Urządzenie zostawił w samochodzie mężczyzny kolega, który następnie poinformował o tym fakcie Brytyjczyka przy pomocy komunikatora WhatsApp.

Po znalezieniu w samochodzie Brytyjczyka e-papierosa z substancją CBD i dokonaniu aresztowania, Billy Hood spędził cztery dni na posterunku policji. Tam był zastraszany, aż w końcu zgodził się podpisać niezrozumiały dla niego dokument sporządzony w języku arabskim (o tłumaczenie nie mógł się doprosić). Zostawiając swój podpis pod dokumentem, 24-latek niejako przyznał się do „przemytu, posiadania i sprzedawania narkotyków”, za co usłyszał wyrok 25 lat więzienia. - Nie ma nikogo bardziej skupionego na sprawności fizycznej niż Billy. Nigdy nie brał narkotyków, nie palił nawet papierosów. Nigdy nie sądziliśmy, że przeprowadzka do Dubaju może być biletem w jedną stronę – oświadczyła na łamach 'Daily Record" zdruzgotana rodzina Billy'ego.