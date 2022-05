Brytyjczyk uciekł z domu z Ukrainką, którą wraz z partnerką ugościł w swoim domu. Po zaledwie dwóch tygodniach

Fot. @sonya_dobrvlsk/Instagram

28-letnia Lorna Garnett opowiedziała w mediach brytyjskich o koszmarze związanym z przyjęciem pod swój dach uchodźczyni z Ukrainy. Jej partner, z którym była przez osiem lat, uciekł z Ukrainką z domu po zaledwie dwóch tygodniach.

Mama dwójki dzieci opowiedziała na łamach dziennika „The Sun”, że jej życie zostało „zrujnowane” po tym, jak wraz z partnerem przyjęła pod swój dach uciekinierkę z Ukrainy. 28-letnia Lorna Garnett zaznaczyła, że miała zastrzeżenia, by wpuścić do swojego domu w Bradford, West Yorkshore, Sofię Karkadym, ale że ostatecznie w odruchu serca zgodziła się na udzielenie kobiecie pomocy. Jednak już po kilku dniach Brytyjka miała zauważyć, że Ukrainka zaczęła nosić w domu „topy z głębokim dekoltem” i że zaczęła się malować czerwoną szminką. Po dwóch tygodniach Lorna nie wytrzymała tych prowokacji i wyrzuciła Sofię z domu. Z tym że, jak się okazało, w ślad za kobietą dom opuścił także jej wieloletni partner Anthony. - Od samego początku skupiła się na Anthonym, zdecydowała, że go pragnie i go sobie zabrała. Po prostu tego nie rozumiem, jak on mógł to wszystko rzucić dla kobiety, którą zna od dwóch tygodni. Życie, które znałam, legło w gruzach – wyznała zrozpaczona Garnett.

Miłość od pierwszego wejrzenia

Historia menadżerki IT Sofii Karkadym i ochroniarza Anthonego odbiła się szerokim echem, także poza wielką Brytanią, w tym w Ukrainie. Para opowiedziała nawet o swojej miłości przed kamerami, twierdząc, że po prostu „nie mogą z nią walczyć”. Sofia przebyła długą drogę, by znaleźć się na Wyspach – najpierw z Kijowa dostała się do Lwowa, następnie dotarła do Polski, by potem z Berlina dolecieć do Manchesteru. Kobieta uzyskała wizę z początkiem maja i to właśnie wtedy po raz pierwszy spotkała Tony'ego – swoje gospodarza i wkrótce także chłopaka. Napięcie w domu pojawiło się bardzo szybko, gdy Tony zbliżył się do nowego gościa i gdy Lorna zaczęła podejrzewać, że Sofiia chce czegoś więcej, niż tylko dachu nad głową. Partnerka Tony'ego szybko zauważyła, że kobieta zaczęła się „malować, układać włosy i zakładać koszulkę z głębokim dekoltem w czasie, gdy mężczyzna wracał do domu z pracy".