Brytyjczyk spędził rok w Polsce, aby przekonać się, dlaczego Polacy emigrują do UK [wideo]

Fot: YouTube

Młody Brytyjczyk chciał zrozumieć dlaczego Polacy tak chętnie opuszczają swoją ojczyznę i decydują się na emigracją na Wyspy. Rozmowy z Polakami w UK, którzy podjęli taką decyzję mu jednak nie wystarczyły - Ben Aitken z Portsmouth na własnej skórze (dosłownie!) postanowił przekonać się o tym, jak wygląda Polska. Jakie w tym kraju panują realia, jak wygląda rynek pracy, kim są ludzie, którzy tam mieszkają. Postanowił więc wsiąść w samolot i pokonać podróż w kierunku odwrotnym, niż setki tysięcy Polaków...

CZYTAJ TAKŻE: Polak zamiast przewozić arbuzy przemycał nielegalnych imigrantów

Jak czytamy na łamach portalu "The First News" Aitken przeprowadził się do Poznania, gdzie podjął pracę w restauracji serwującej, między innymi, klasycznie angielskie fish`n`chips. Nie sposób nie docenić takiej życiowej ironii. "Nie zna życia kto nie pracował w gastronomii", można też zacytować klasyczne już powiedzenie. Emigrant z UK w Polsce pracował w kuchni, uczył się podstaw polskiego i na własnej skórze przekonywał się jak wygląda życie w Polsce.

Aitken był na tradycyjnym polskim weselu i pobiegł w półmaratonie. W okresie świątecznym sprawdził na ile tradycja pozostawiania nakrycia dla zbłąkanego wędrowca ma pokrycie w rzeczywistości (jak się okazało - nie ma). Dostał również zaproszenie od niejakiego Huberta, który w Ełku prowadził hodowlę świń i mógł się przekonać jak ciężka i niewdzięczna jest praca na wsi.

GORĄCY TEMAT: Polka z odszkodowaniem od irlandzkiej Gardy - zasądzono jej 78 tys. euro odszkodowania!

- Kontakt między ludźmi jest naprawdę ważny i nie powinniśmy pozwolić, aby nasze poglądy były kształtowane przez to, co widzimy w telewizyjnych wiadomościach, które mogą być redukcyjne i polaryzujące - komentował dla "The First News" obraz Polaków, jaki wyłonił się z jego rocznego pobytu w naszym kraju. Trudno odmówić słuszności takiemu poglądowi.

W ten sposób Brytyjczyk spędził okrągły rok w Polsce, a swoje doświadczenia przekuł w fascynującą książkę zatytułowaną "A Chip Shop in Poznań: My Unlikely Year in Poland", w której skutecznie rozprawia się z niektórymi z "polskich mitów".

Obecnie Aitken pracuje nad kolejnym projektem i przebywa daleko od Polski...