Brytyjczyk przez miesiąc nosił na sobie własne śmieci. Chciał pokazać, ile produkujemy odpadów

Amerykanin postanowił to sprawdzić - dosłownie zakładając je na siebie

Ile co miesiąc produkujemy śmieci?

Fot. Getty

Działacz na rzecz klimatu Rob Greenfield przez miesiąc chodził obłożony produkowanymi przez siebie śmieciami. Chciał w ten sposób pokazać, ile każdy z nas produkuje odpadów i uwrażliwić nas na szukanie alternatywnych rozwiązań.

Ile odpadów każdego miesiąca wytwarza jedna osoba? Przyjrzał się temu aktywista klimatyczny Rob Greenfield, który dosłownie przykleił do swojego ciała przezroczyste worki z produkowanymi przez siebie odpadami. Właśnie w ten sposób Amerykanin chciał zwrócić uwagę ludzi na kwestie dotyczące kupowania jedzenia w jednorazowych, przede wszystkim plastikowych opakowaniach, a także na ilości śmieci generowane każdego miesiąca przez jednego człowieka lub jedno gospodarstwo domowe. Jak tłumaczy Rob Greenfield na swojej stronie internetowej, przeciętny Amerykanin wytwarza ok. 2 kilogramy śmieci dziennie i większość z nich w ogóle się nad tym nie zastanawia. Gdy odpady lądują w śmietniku, gdy są poza zasięgiem wzroku, to problem jakby znika. A przecież, jak wiemy, nie znika.

Ile wytwarzamy śmieci?

Rob Greenfield chciał stworzyć wizualizację, która pomogłaby ludziom zrozumieć, ile śmieci produkują każdego miesiąca i być może zainspirować ich do wprowadzania w życiu pozytywnych zmian. I właśnie dlatego przez miesiąc nosił na sobie wytwarzane przez siebie śmieci. Rezultat tego eksperymentu okazał się... zaskakujący!

