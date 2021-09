Brytyjczyk próbował wrócić do Nottingham z Polski posługując się sfałszowanym testem na Covid-19

Fot: Pxhere

Na lotniku w Łodzi funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej zatrzymali 39-letniego obywatela Zjednoczonego Królestwa. Brytyjczyk złamał obowiązujące przepisy sanitarne. Pomimo tego, że był zakażony koronawirusem, próbował dostać się na Wyspy.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej do rzeczonych wydarzeń doszło w dniu 6 września 2021 roku, ma łódzkim lotnisku imienia im. Władysława Reymonta. Podczas odprawy lotu do East Midlands wykryto, iż 39-letni mieszkaniec Wysp jest osobą, która do końca tygodnia powinna przebywać na domowej kwarantannie. Brytyjczyk do Polski przyleciał posługując się zaświadczeniem o zaszczepieniu przeciwko koronawirusowi, ale w czasie swojego pobytu nad Wisłą musiał się zakazić Covid-19.

Próbował przekroczyć polską granicę posługując się fałszywym wynikiem testu na Covid-19

Według obowiązujących w naszym kraju regulacji przed powrotem do Wielkiej Brytanii podróżny musi legitymować się testem na na COVID-19 wykonany 72 godziny przed przylotem. Rzecz jasna, wynik tego testu musi być negatywny, co w tym przypadku nie miało miejsca. Test, który wykonał Brytyjczyk był pozytywny i wykazał zakażenie. W takim wypadku dana osoba powinna poddać się izolacji. Co zrobił Brytyjczyk? "Jak oświadczył, kierując się chęcią szybkiego powrotu do domu postanowił przerobić wydruk testu, zmieniając w nim oznaczenie pola z wynikiem ,,positive” na pole ,,negative” w ten sposób umożliwiając sobie wejście na pokład samolotu do East Midlands" - czytamy na oficjalnej stronie SG.

Próba wylotu do UK osoby zakażonej została jednak udaremniony. Brytyjczyk wpadł podczas odprawy. Czyżby nie wiedział, że po wykonaniu testu na Covid-19 dane o jego wyniku znajdą się w systemie, do którego dostęp będą mieli funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej?

Na mandacie o wysokości 500 złotych się nie skończy...

Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte w tej sprawie? "Mężczyzna będąc świadomym zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 próbował podstępem podróżować środkiem transportu zbiorowego, stwarzając tym samym realne zagrożenie dla życia lub zdrowia ponad dwustu osób (pasażerów, obsługi lotniska), z którymi miał kontakt w budynku terminala w trakcie odprawy, usłyszał zarzuty z art. 165 § 1 ust. 1 kk. oraz art. 270 § 1 kk" - cytujemy za rzeczniczką Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, por. Dagmara Bielec-Janas.

Poza tym, za złamanie warunków odbywania izolacji w domu mieszkaniec Wysp został ukarany mandatem karnym w kwocie 500 złotych. Skierowano również w tej sprawie wniosek do sądu o umieszczenie Brytyjczyka w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Wszczęto także postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.