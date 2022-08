Brytyjczyk powali i skrępował kobietę krzyczącą Allah Akbar i szturmującą kokpit samolotu linii Jet2

Wracający samolotem do UK mężczyzna wykazał się nie lada bohaterstwem i zatrzymał rozebraną do półnaga kobiete, która twierdziła, że mam bombę i szturmowała kokpit.

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w miniony wtorek, 9 sierpnia 2022, ale informacje o tych wydarzeniach dopiero teraz pojawiły się w mediach. 35-letni Phillip O'Brien wraz ze swoją rodziną znajdował się na pokładzie samolotu brytyjskich linii lotniczych Jet2. Mężczyzna leciał z cypryjskiej Larnaki do Manchesteru. Szef firmy zajmującej się melioracją wracał z wakacji wraz ze swoją rodziną, żoną i trojgiem dzieci w wieku od 8 do 14 lat.

Jak czytamy w relacji udostępnionej przez "The Daily Mirror" tuż po starcie maszyny doszło do dość dramatycznej sytuacji. Jej sprawczynią było kobieta po trzydziestce. Dwukrotnie próbowała szturmować kokpit samolotu. Po tym, jak rozebrała się do samej bielizny twierdziła, że ma ze sobą materiały wybuchowe. W dodatku krzyczała do dzieci obecnych na pokładzie czy są gotowe umrzeć i skandowała "Allahu Akbar". Jak nietrudno się domyślić w samolocie zrobiło się zamieszanie oraz wybuchła panika. O'Brien postanowił interweniować.

Pasażer zatrzymał kobietę szturmującą kokpit samolotu

Tata trójki dzieci bohatersko powstrzymał pasażerkę, aby następnie wraz z członkami załogi "zabezpieczyć" kobietę. Według brytyjskich mediów miała ona twierdzić, iż ​​jej rodzice byli członkami grupy terrorystycznej ISIS.

"Wszystko zdawało się być w porządku, ale wkrótce po starcie samolotu jakaś kobieta stanęła w przejściu prawie naga i zaczęła walić w drzwi kokpitu" - relacjonował O'Brien. "Jak można sobie wyobrazić, wszyscy byli przerażeni. Zwróciłem się do personelu i zapytałem czemu z tym coś nie zrobią, czemu jej nie uruchomią. Odpowiedzieli, że nie są w stanie, na co ja odparłem, że cóż, ja jestem".

Napastniczka krzyczała "Allahu Akbar" i miał mieć bombę

Jak 35-latek powiedział, tak zrobił - przy kolejnej próbie po prostu powalił napastniczkę na pokład. Następnie, pilot podjął decyzję o międzylądowaniu w Paryżu, gdzie niedoszła terrorystka została wysadzona.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!