Brytyjczyk popełnił samobójstwo, bo odebrano mu zasiłki mimo tego, że cierpi na przewlekłą chorobę

Córka 48-letniego Brytyjczyka powiedziała, że decyzja, w związku z którą jej ojciec został zaklasyfikowany jako zdolny do pracy, „doprowadziła go do odebrania sobie życia”. Kevin był z zawodu malarzem i dekoratorem, jednak cierpiał na przewlekłe problemy z oddychaniem w wyniku choroby związanej z niewydolnością płuc.

Gdy Ministerstwo Pracy i Emerytur odebrało mu zasiłek Employment and Support Allowance (ESA), mężczyzna w obawie, że nie będzie w stanie opłacić rachunków, targnął się na własne życie.

Córka Brytyjczyka powiedziała, że jej ojciec pobierał zasiłek od lat, gdyż problemy ze zdrowiem nie pozwalały mu na podjęcie pracy. Gdy stwierdzono, że nie kwalifikuje się do zasiłku, mężczyzna tuż przed Świętami Bożego Narodzenia postanowił popełnić samobójstwo i powiesił się we własnym domu.

W oświadczeniu sądowym córka mężczyzny powiedziała: „Jestem przekonana, że problemy z niemożliwością podjęcia pracy przez mojego ojca oraz pozbawienie go zasiłków doprowadziły do odebrania sobie życia”.

Dodała także, że feralnej nocy otrzymała od ojca wiadomość tekstową o treści: „Kocham Cię” i powiedziała w sądzie:

- Wiedziałam od razu, że stało się coś złego i że zrobił sobie w jakiś sposób krzywdę. Nie podejrzewałam, że się powiesi.

