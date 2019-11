Brytyjczyk otrzymał £200 000 odszkodowania po tym, jak załamał się pod nim stołek barowy. Dowiódł, że na skutek urazu przytył blisko 50 kg!

Fot. Getty

46-letni Simon Nolan wywalczył w sądzie £200 000 odszkodowania po tym, jak załamał się pod nim stołek barowy i jak złamał sobie kostkę. Mężczyzna dowiódł przed sądem, że na skutek wypadku miał przez długi czas problemy z ograniczoną ruchomością, a to przyczyniło się u niego do znacznego przybrania na wadze.

Do wypadku Simona Nolana doszło w 2012 r. w pubie Gipsy Hill Tavern, położonym na terenie dystryktu mieszkalnego Crystal Palace, w południowo-wschodniej części Londynu. Brytyjczyk – regularny bywalec pubów, sączył w lokalu piwo, gdy nagle załamał się pod nim barowy stołek. Nolan trafił do szpitala za złamaną kostką, która, jak się później okazało, znacznie ograniczyła jego ruchomość i uniemożliwiła mu granie z synem w piłkę.

W ciągu 4 lat od wypadku Brytyjczyk, który w 2012 r. ważył ok. 95 kg, przytył blisko 50 kg. Z uwagi na niemożność poradzenia sobie z nadmiernymi kilogramami Brytyjczyk poddał się zabiegowi zmniejszenia żołądka, który wreszcie pozwolił mu znacznie na wadze stracić.

W pozwie przeciwko właścicielowi pubu - Cityglen Pub Company Ltd, Simon Nolan zaznaczył, że wypadek miał przemożny styl na jego dotychczasowy styl życia. Złamana kostka ograniczyła ruchowość mężczyzny, sprawiła, że miał problem, by dojść do pracy, nie mówiąc już o tym, by grać z synem w piłkę. W związku z tym londyńczyk zażądał znaczącej rekompensaty za wypadek, na co właściciel pubu zresztą się zgodził. Sąd zasądził mężczyźnie ostatecznie £200 000 odszkodowania.

