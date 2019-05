Brytyjczyk nagrał nadużycia policjantów względem imigrantów i pomagających im wolontariuszy. Teraz grozi mu nawet 5 lat więzienia

Fot. Getty

Brytyjczyk Tom Ciotkowski stanie jutro przed sądem, gdzie odpowie za napaść na francuskiego policjanta. Amnesty International wzywa sąd do odrzucenia pozwu przeciwko wolontariuszowi pomagającemu imigrantom w Calais, uznając zarzuty francuskiej policji za niesprawiedliwe oraz noszące znamiona nękania i zastraszania.

Tom Ciotkowski został oskarżony o napaść na policjanta po tym, jak wstawił się za jedną z wolontariuszek rozdzielającą żywność wśród imigrantów przebywających w Calais. Według Brytyjczyka, pochodzącego ze Stratford upon Avon, francuscy policjanci mieli w sposób skandaliczny legitymować wolontariuszy, a jeden z funkcjonariuszy miał nawet popchnąć i uderzyć pałką jedną z kobiet. Ciotkowski zeznał także, że został przez jednego policjanta popchnięty i przewrócony po tym, jak poprosił go o okazanie odznaki.

Dla aktywistów Amnesty International nie ulega wątpliwości, że policjanci francuscy nadużywają władzy w Calais oraz że swoją wrogą postawą względem wolontariuszy próbują ich zniechęcić do podejmowania kolejnych działań mających na celu pomoc imigrantom. Działacz Amnesty International Maria Serrano stwierdził, że aresztowanie Ciotkowskiego jest nie tylko „niesprawiedliwe”, ale też że „nosi znamiona nękania oraz zastraszania”.

Ten przypadek odzwierciedla także szerszy europejski trend polegający na kryminalizacji aktów solidarności, co ma stanowić sposób na zniechęcenie innych do obrony praw człowieka. Wysiłki osób prywatnych i organizacji pozarządowych [NGO's] na rzecz pomocy potrzebującym powinny być chwalone, bronione i celebrowane, a nie kryminalizowane. Skandaliczne zarzuty przeciwko panu Ciotkowskiemu muszą zostać wycofane - potrzebujemy odważnych, współczujących ludzi, takich jak on, bardziej niż kiedykolwiek – dodał z całą stanowczością Serrano.

Tom Ciotkowski stanie jutro przed sądem Tribunal de Boulogne-sur-Mer. Grozi mu do 5 lat więzienia i grzywna w wysokości €7 500 (£6 500).

