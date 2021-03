Brytyjczyk nadal dostaje pieniądze w ramach Universal Credit, mimo że już nie chce świadczenia i ma pracę

„Nadal dostaję pieniądze w ramach Universal Credit, ale ich nie chcę i nie potrzebuję” – powiedział mężczyzna z Leicester, który otrzymał setki funtów w ramach zasiłku pomimo tego, że wcześniej poinformował Ministerstwo ds. Pracy i Emerytur, że ma już pracę i nie potrzebuje wsparcia finansowego państwa.

W ubiegły piątek Matt pracujący jako reporter w NorthantsLive dostał 342 funty w ramach Universal Credit mimo tego, że jeszcze w grudniu poinformował Ministerstwo ds. Pracy i Emerytur, że ma już nową pracę.

Brytyjczyk dostaje Universal Credit wbrew swojej woli

Mieszkający w Leicester Matt powiedział:

- Nadal otrzymuję pieniądze w ramach Universal Credit, mimo że ich nie chcę. Przed pandemią pracowałem w Londynie, Paryżu i Amsterdamie jako dziennikarz dla firmy zajmującej się wydarzeniami międzynarodowymi. Jednak przez pojawienie się pandemii w Europie na początku 2020 roku większość naszych wydarzeń została odwołana, a firma straciła pieniądze. Nasze główne wydarzenie we Włoszech zostało odwołane w lutym ze względu na wirusa, a firma straciła setki tysięcy funtów. Moja podróż do Mediolanu została odwołana, a ja wraz z 20 moich znajomych z pracy zostaliśmy zwolnieni ze skutkiem natychmiastowym. Korzystając z pieniędzy z odprawy przeprowadziłem się z mojego londyńskiego mieszkania do mieszkania mojej dziewczyny w Leicester – powiedział Matt.

Dodał także, że wraz z milionami innych Brytyjczyków na początku lockdownu złożył wniosek o Universal Credit i przyznano mu go.

- Pieniądze te były dla mnie dużym wsparciem w czasie mojego bezrobocia, ale po znalezieniu pracy, poinformowałem Ministerstwo, że otrzymuję stałe wynagrodzenie i nie potrzebuję zasiłku. Nie zatrzymało to jedna wypłat świadczenia (…) Dwa razy ich informowałem w listopadzie i na początku stycznia, że znalazłem pracę i zaktualizowałem swoje dane osobowe online, aby wprowadzić tam moje zarobki (…) Skontaktowałem się z DWP w tej sprawie, ale nie otrzymałem odpowiedzi – twierdzi Matt i dodaje, że sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, gdy skontaktował się z Ministerstwem jako dziennikarz i dopiero wtedy zwrócono na jego sprawę uwagę i zamknięto mu konto.

Biurokratyczne trybiki działają zbyt wolno

- Byłem wdzięczny za to wsparcie, nie zrozumcie mnie źle, ale jest mnóstwo ludzi, którzy potrzebują tych pieniędzy bardziej ode mnie, szczególnie w trakcie pandemii. Wygląda na to, że biurokratyczne trybiki działają w DWP zbyt wolno – powiedział Brytyjczyk.

