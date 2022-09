Brytyjczyk, który zostawił rodzinę dla uchodźczyni z Ukrainy, nie interesuje się swoimi dziećmi. Ale chce ratować wojenne sieroty

Kobieta dostała się do UK w ramach "Homes for Ukraine"

Fot. Sofiia Karkadym/Instagram

Rozzłoszczona, były partnerka Tony'ego Garnetta, który wiosną tego roku zostawił rodzinę dla 22-letniej uchodźczyni z Ukrainy, przypuściła kolejny atak na byłego męża. Tym razem 28-letnia Lorna zarzuciła mężczyźnie, że ten w ogóle nie interesuje się ich wspólnymi dziećmi, a znajduje czas, żeby „ratować sieroty” na Ukrainie.

Historia Tony'ego Garnetta i Sofii Karkadym pojawiła się późną wiosną na pierwszych stronach brytyjskich gazet. Historii tej trudno jest odmówić dramatyzmu, w końcu 29-letni, żonaty Brytyjczyk, dał się uwieść młodej Ukraince, która znalazła schronienie w jego domu w ramach programu „Homes for Ukraine”. Żona Tony'ego, Lorna, poskarżyła się wówczas w mediach, że Ukrainka od samego początku obrała sobie jej męża za cel, że go uwodziła i kokietowała, aż wreszcie dopięła celu i „zabrała” go rodzinie w ciągu zaledwie 10 dni. Sofia Karkadym dzielnie z kolei broniła swojego dobrego imienia, twierdząc, że odejście Tony'ego od żony i dzieci było jego „świadomą i przemyślaną decyzją”, ponieważ „ma on prawo kochać, być szczęśliwym i ma prawo wybierać, z kim chce być”.

Brytyjczyk angażuje się w pomoc Ukrainie?

Była żona Tony'ego postanowiła właśnie ponownie publicznie go skrytykować, a tym razem sprawa dotyczy ich wspólnych dzieci. Lorna wyznała w mediach, że Tony „nie zawraca sobie głowy” kontaktowaniem się ze swoimi dziećmi i nazwała „śmiesznym” pomysł mężczyzny, by wyjechać na Ukrainę. Z informacji, do jakich dotarła stacja LBC wynika, że Brytyjczyk chce wraz z Sofią uratować „setki istnień” na Ukrainie. Aby to jednak zrobić para potrzebuje £10 000 na przeprowadzenie swojej „misji”. - Trochę mnie to denerwuje, bo on nie widział się ze swoimi dziećmi od 3 miesięcy… A co z pomocą jego dzieciom? On musi postawić swoje dzieci na pierwszym miejscu, zanim pomoże komukolwiek innemu na Ukrainie. On po prostu nie zawraca sobie głowy kontaktem z nimi. To śmieszne, absolutnie śmieszne – wyznała Lorna na łamach „The Sun”. Ale Tony kategorycznie zaprzeczył oskarżeniom byłej żony, twierdząc, że „jeśli pójdzie choćby poprosić o spotkanie z dziećmi lub zbliży się do domu, to zostanie aresztowany”. - Ona mówi, że moje plany są śmieszne, bo chcę pomóc ludziom, którzy uciekają ze strefy wojennej, gdzie umierają dzieci? - dziwi się Brytyjczyk. I dodaje, że jego dzieci „zawsze są [dla niego] na pierwszym miejscu” i że „zrobiłby dla nich wszystko”, ale „nie może ich zobaczyć z powodu kłamstw [byłej żony]”.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!