Jak wynika z przeprowadzonego niedawno spisu ludności, obywatele krajów Europy Wschodniej mogą się pochwalić wysokim poziomem znajomości języka angielskiego. Są w czołówce wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy nie urodzili się na Wyspach. I których głównym językiem nie jest angielski.

Najnowszy cenzus pokazuje, że imigranci z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy w większości przybyli do UK po wstąpieniu do Unii Europejskiej, bardzo dobrze władają językiem angielskim. Najlepiej na tym polu wypadają Rumunii. Dalej plasują się Węgrzy i Polacy. Aż 66 proc. imigrantów z Rumunii mieszkających na terenie Anglii i Walii przyznało w spisie, że dobrze lub bardzo dobrze władają językiem angielskim. Choć nie jest to ich język macierzysty. Wśród imigrantów z Węgier dobrą znajomością języka angielskiego mogło się pochwalić 62 proc. respondentów. Z kolei wśród Polaków żyjących w UK – 61 proc. ankietowanych. Dobrze język angielski opanowali też Litwini (59 proc.) i Bułgarzy (57 proc.).

Imigranci uczą się angielskiego po przyjeździe do UK

Jeśli chodzi o państwa spoza Unii Europejskiej, to dobrze językiem angielskim władają także obywatele Nepalu, Wenezueli i Meksyku. Wśród imigrantów z Nepalu swój poziom języka jako wysoki określiło 63 proc. uczestników spisu. Wśród obywateli Wenezueli było ich 61 proc., Wreszcie wśród obywateli Meksyku – 59 proc.

The Office for National Statistics podało, że generalnie „dla dużej części migrantów głównym językiem jest angielski” lub że władają oni angielskim „dobrze lub bardzo dobrze”.

Tylko 11 proc. osób, które przybyły do Wielkiej Brytanii w dekadzie przed 2021 r., przyznało podczas spisu powszechnego, że nie mówi dobrze po angielsku. Z kolei wśród osób, które przybyły do UK przed 1971 r., odsetek ten wyniósł zaledwie 4 proc. W przypadku tych ostatnich, aż 84 proc. imigrantów używało angielskiego jako języka głównego. Natomiast wśród imigrantów, którzy przyjechali do UK w latach 2011–2021, było to 37 proc.

