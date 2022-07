Brytyjczycy wyrzucają do śmieci 100 miliardów plastikowych opakowań rocznie

Fot. Getty

Wynik badania „The Big Plastic Count” jest zatrważający. Okazuje się, że tygodniowo każde gospodarstwo domowe w UK wyrzuca do śmieci średnio 66 jednorazowych, plastikowych opakowań. Łącznie brytyjskie rodziny zużywają nawet 100 mld takich opakowań w ciągu roku.

Jak wynika z najnowszego badania „The Big Plastic Count”, przeprowadzonego przez Greenpeace i Everyday Plastic, brytyjskie gospodarstwa domowe wyrzucają do śmieci blisko 100 mld jednorazowych plastikowych opakowań rocznie. W badaniu wzięło udział około 100 000 gospodarstw domowych w całym kraju, które w ciągu jednego tygodnia, w maju, liczyły każdą sztukę jednorazowego opakowania z plastiku, które lądowało w koszu na śmieci. W domach, które wzięły udział w badaniu, a w których mieszkało mniej więcej ćwierć miliona osób, wyrzucano średnio 66 sztuk plastikowych opakowań tygodniowo, z czego 83 proc. stanowiły opakowania używane do przechowywania żywności i napojów. Najczęściej w koszu lądowały opakowania po owocach i warzywach, a w dalszej kolejności były to różnego typu opakowania po przekąskach.

Kiedy w Wielkiej Brytanii uda się ograniczyć zużycie plastiku?

Na fali opublikowanych badań, Greenpeace i Everyday Plastic wezwały rząd do ustanowienia prawnie wiążących celów w zakresie ograniczenia zużycia jednorazowego plastiku. Chodzi o to, by zmniejszyć liczbę plastikowych opakowań lądujących w koszach na śmieci o co najmniej 50 proc. do 2025 roku. Obu organizacjom zależy na tym, by w przyszłości niemal całkowicie wyeliminować tworzywa sztuczne jednorazowego użytku. W badaniu po raz pierwszy zmierzono także odpady z tworzyw sztucznych ilościowo, a nie wagowo, jak robi to rząd. „The Big Plastic Count” pokazał, że 46 proc. wyrzucanych opakowań plastikowych jest spalanych, a 25 proc. trafia na wysypiska śmieci. Zaledwie 12 proc. jest poddawanych recyklingowi w zakładach w Wielkiej Brytanii, a 17 proc. jest wysłanych za granicę.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!