Brytyjczycy uważają, że tradycyjny podział obowiązków między kobiety i mężczyzn jest przestarzały. A jednak kurczowo się go trzymają

Fot. Getty

Najnowsze badanie pokazało, że Brytyjczycy uważają tradycyjny podział obowiązków między kobiety i mężczyzn za przestarzały. Ale to nie zmienia faktu, że nadal większość z nich kurczowo się takiego podziału trzyma.

Badanie przeprowadzone przez firmę Indesit wśród 2000 Brytyjczyków wykazało, że aż 60 proc. dorosłych mieszkańców UK wykonuje obowiązki domowe charakterystyczne dla swojej płci. Z ankiety wynika, że mężczyźni nadal chętniej i częściej wyrzucają śmieci, myją samochód, przetykają rury, wymieniają oświetlenie czy koszą trawę, podczas gdy kobiety zajmują się gotowaniem, zmywaniem naczyń, praniem i prasowaniem. Co jednak zaskakujące, większość Brytyjczyków uznaje jednocześnie, że tradycyjny podział obowiązków między kobiety i mężczyzn jest przestarzały. Takie zdanie wyraziło aż 74 proc. ankietowanych. Ale opinie opiniami, a rzeczywistość rzeczywistością. W badaniu aż trzy czwarte kobiet stwierdziło, że to właśnie one ponoszą przeważający ciężar prac domowych, natomiast wśród mężczyzn z pełnym przekonaniem przyznało się do tego zaledwie 35 proc. ankietowanych.

Życie rodzinne w UK

Psycholog dr Emma Hepburn zaznacza, że „ten nierówny podział obowiązków domowych w gospodarstwie domowym może powodować zwiększoną presję i stres, które [z kolei] mogą prowadzić do powstawania napięć lub kłótni”. - Oczekiwania związane z płcią i głęboko zakorzenione przekonania odnośnie tego, co kto robi w gospodarstwie domowym, prawdopodobnie będą odgrywać rolę zarówno w rozwoju zachowań u dzieci, jak i utrwalaniu zachowań w społeczeństwie. Dlatego tak ważne jest, aby w prace domowe zaangażować całą rodzinę i sprawić, żeby dzieci od najmłodszych lat traktowały je jako coś przyjemnego. (…) Obciążenie psychiczne [związane z wykonywaniem prac domowych] zwykle spada bardziej na kobiety i jest to połączenie obciążenia poznawczego - myślenie i planowanie - oraz obciążenia emocjonalnego - martwienie się i przewidywanie zadań – zaznacza Hepburn.