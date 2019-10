Brytyjczycy uciekają z Wysp przed Brexitem. Ich emigracja do krajów UE jest największa od 10 lat

O tym, że Wyspiarze odejmować sobie od ust nie lubią, wie dobrze nie tylko rzesza polskich kelnerek, ale chyba każdy mający oczy. Przejdźmy się ulicą, a statystycznie co czwarty napotkany obywatel UK będzie...

Słowa premiera Holandii Marka Rutte powinny zadziałać otrzeźwiająco na trzech ostatnich uczestników wyścigu o objęcie schedy po Theresie May. Holenderski szef rządu obalił bowiem kilka najpoważniejszych...

Nawet milion imigrantów może przyjechać do UK jeszcze przed Brexitem! Politycy biją na alarm

Zwolennicy Brexitu ostrzegają, że jeśli Theresa May nie podejmie zdecydowanych działań i nie zajmie się przywróceniem kontroli nad granicami, to do Wielkiej Brytanii może przyjechać nawet milion imigrantów.