Brytyjczycy są już tak otyli, że musieli przebudować jedną z najbardziej stromych kolejek linowych w kraju

Fot. Wikimedia Commons, Getty

Jedna z najbardziej stromych kolejek w Wielkiej Brytanii, znajdująca się na spadzistym terenie w Bridgnorth musiała zostać technicznie wzmocniona, ponieważ ludzie jeżdżący nią obecnie są o wiele ciężsi niż kiedyś. Problem stał się na tyle poważny, że drzwi się zaczęły zacinać zacinały i pojawiły się obawy dotyczące wypadku.

Kolejka linowa Bridgnorth Cliff Railway została zbudowana w 1891 roku i dobrze służyła przez lata. Ponieważ obecnie pojawiają się problemy techniczne, które najprawdopodobniej są ściśle związane z tym, że ludzie korzystający z tego środka transportu są obecnie ciężsi niż wtedy, gdy projektowano pociąg, kolejka musiała przejść remont. Podczas jednego kursu, pociąg musi pokonać 200 stóp, by dostać się na szczyt – stąd waga pasażerów ma to spore znaczenie.

Malvern Tipping, dyrektor kolei linowej Bridgnorth, powiedział w rozmowie z dziennikiem „Metro”: - „Częściowym problemem, który mieliśmy, było nie tylko to, że konieczna była odnowa podparcia i sprężynowania, ale także mamy [obecnie] do czynienia z ludźmi, którzy są więksi i ciężsi”. Dyrektor powiedział również, że jedzenie większych ilości pożywienia i siedzący tryb życia to cechy charakterystyczne dla współczesnych ludzi: - „Podobnie jak inni, teraz muszę próbować kontrolować moją wagę”.

Barry Evans, inżynier pracujący przy remoncie kolejki, powiedział w rozmowie z dziennikiem „Metro”: - „Nowe i ulepszone zawieszenie obu wagonów zapewnia teraz płynną jazdę dla wszystkich”.

Raporty opublikowane w „Oxford Economic Papers” pokazują, że średni wzrost mężczyzn wzrósł o prawie 11 cm od 1871 roku. Dodatkowo, według czasopisma medycznego „The Lancet” około 30 proc. całej światowej populacji świata cierpi obecnie na otyłość lub nadwagę.Według statystyk Coldiretti, już więcej niż 25 proc. Brytyjczyków zmaga się z nadwagą lub otyłością.