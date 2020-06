Brytyjczycy „rzucili się” na niemieckie paszporty. Od czasu Brexitu Berlin zarejestrował blisko 32 000 wniosków o naturalizację

Fot. Getty

Brytyjczycy masowo składają wnioski o niemieckie obywatelstwo. W 2019 r., w porównaniu do roku poprzedzającego słynne referendum ws. Brexitu, wzrost wniosków o naturalizację wśród Brytyjczyków żyjących nad Renem wyniósł 2 300 proc.!

Statystyki nie kłamią – jak wynika z oficjalnych danych niemieckiego rządu, od czasu referendum ws. Brexitu w czerwcu 2016 r. o obywatelstwo niemieckie postarało się 31 600 Brytyjczyków mieszkających nad Renem. Tylko w zeszłym, 2019 r., wzrost wniosków dotyczących naturalizacji wyniósł 2 300 proc. w porównaniu do roku poprzedzającego wiekopomny plebiscyt na Wyspach. A co jeszcze ciekawsze, na 128 900 pozytywnie rozpatrzonych w zeszłym roku aplikacji o przyznanie niemieckiego obywatelstwa, aż 14 600 dotyczyło właśnie obywateli Zjednoczonego Królestwa. We wnioskach zdecydowana większość Brytyjczyków podała, że powodem wystąpienia o niemiecki paszport jest wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Aplikujący o naturalizację Brytyjczycy nie rezygnują jednocześnie z obywatelstwa brytyjskiego, ponieważ uzyskanie niemieckiego paszportu (a zatem dokumentu państwa UE) traktują zazwyczaj czysto utylitarnie. Chodzi o to, by po ostatecznym opuszczeniu Wspólnoty przez Zjednoczone Królestwo (od 1 stycznia 2021 r.) mieć zapewnione w Niemczech wszelkie prawa, w tym prawo do opieki zdrowotnej czy swobodnego przemieszczania się w obrębie UE, i to bez potrzeby załatwiania jakichkolwiek dodatkowych papierów (w tym także dla swoich zwierząt).

- Dla większości ludzi, z którymi rozmawialiśmy, nie chodzi tu o żadne odrzucenie brytyjskości, ale bardziej o dopełnienie faktu bycia europejskim Brytyjczykiem. A i jest to też zwykła polisa ubezpieczeniowa, Brytyjczycy, którzy mają tu swój dobytek i chcą nadal korzystać z praw i wolności, które daje im paszport UE, będą to mogli robić bez zastanowienia – zaznaczył Daniel Tetlow, współzałożyciel stowarzyszenia ”The British in Germany”.