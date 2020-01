Brytyjczycy przez przypadek wyrzucili do śmieci £15 000... Odzyskali pieniądze dzięki uczciwości pracowników punktu zbierania odpadów

Fot. Getty

Pracownicy punktu recyklingu w Midsomer Norton w Somerset oniemieli, gdy w papierowym kartonie znaleźli £15 000. Dzięki kamerom CCTV udało się im namierzyć właścicieli pieniędzy i oddać im zgubę.

£15 000 oddało do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych nieświadome niczego małżeństwo, które, jak się okazało, robiło porządki w domu zmarłego krewnego w Bath. Para była odkryciem takiej sumy jeszcze bardziej zdziwiona niż pracownicy punktu recyklingu w Midsomer Norton, mimo iż wiedziała, że zmarły lubił chować pieniądze w różnych dziwnych miejscach. - Oni osłupieli, gdy usłyszeli, że znaleziono... £15 000 w gotówce – oświadczyła policja Avon and Somerset Police. A urzędnicy Bath and North East Somerset Council, który jest właścicielem punktu recyklingu, pochwaliłli pracowników punktu za “sumienność i profesjonalizm”.

Oświadczenie w sprawie znalezionych pieniędzy wydała także para z Burnham-on-Sea: „Chcielibyśmy bardzo podziękować pracownikom centrum recyklingu. Bez ich sumiennego podejścia, uczciwości i pomocy rodzina nigdy nie dowiedziałaby się o znalezionych pieniądzach, a my nie moglibyśmy im ich zwrócić, szczególnie przed świętami Bożego Narodzenia”.

