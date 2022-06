Brytyjczycy poznają historię ORP Orzeł - polska dyplomacja pracuje nad szeroko zakrojonym projektem historycznym

Fot: Twitter

Polska dyplomacja w Szkocji rusza z akcją informacyjną na temat okrętu podwodnego ORP Orzeł i współpracy marynarek wojennych Polski i Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. Plany są ambitne - powstanie film dokumentalny oraz makieta okrętu.

"Tak jak w całym Zjednoczonym Królestwie znakomicie jest upamiętniona historia polskich lotników myśliwskich i bombowych, tak jak świetnie jest znana i zapamiętana dywizja gen. Maczka, tak jak została wykonana praca, by upamiętnić gen. Sosabowskiego i 1. Samodzielną Brygadę Spadochronową, tak wciąż przed nami praca jeśli chodzi o Marynarkę Wojenną i jej wspólnej walki z Royal Navy" – oświadczył konsul generalny RP w Edynburgu, Łukasz Lutostański podczas wizyty polskich dziennikarzy w stoczni w Rosyth, jak podaje PAP. "Mamy przekonanie, że wszystkie projekty historyczne związane z upamiętnianiem muszą wybiegać w przyszłość. Program Miecznik i współpraca przy budowie fregaty dla Polski to dobre tło dla tych działań" – dodawał.

Co jest w planach? Powstać mają nie tylko film dokumentalny w języku angielskim, ale również makiety okrętów - Orła i HMS Valorous, jednostki która ochraniała polski statek w ostatniej fazie ucieczki z Estonii. Mówi się również o pomniku.

"Nasze działania zaczniemy od opowiadania historii, chcemy zacząć od opowieści o Orle pod hasłem Still on the patrol. Chcemy w szkockich szkołach i we wszystkich miejscach stacjonowania floty II RP w Szkocji przeprowadzić serię lekcji, materiały przygotowaliśmy wspólnie z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni" – dodawał cytowany przez PAP konsul RP w Szkocji.

Nad filmem mają pracować Roger Pickering oraz Patrick Carnie. "Współpracujemy także z byłym kapitanem floty holenderskiej, obecnie historykiem holenderskiej stoczni de Schelde we Vlissingen Rickiem Dekkersem, który dostarczył nam zdjęcia i film z archiwum stoczniowego m.in. z budowy i wodowania Orła. Mamy zgodę stoczni na użycie tychże archiwaliów w filmie" – dodawała Kamila Lutostańska, żona konsula również pracująca w placówce w Edynburgu

Jak podaje PAP w skład Komitetu Organizacyjnego projektu wchodzą brytyjscy i szkoccy historycy, przedstawiciele lokalnego samorządu hrabstwa Fife, stoczni Babcock oraz holenderskiej stoczni Schelde we Vlissingen, która zbudowała okręt Orła.

Consul General Łukasz Lutostański met with journalists who were hosted by #BabcockInternational in #Rosyth and presented the aims of #ORPOrzeł#HMSValorous Twin Memorial Project in #Scotland. #weremember#Miecznik#WeAreNATOpic.twitter.com/DVUqze156R