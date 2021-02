Brytyjczycy popierają działania rządu UK i jego program szczepień

Brytyjczycy jednoznacznie dobrze oceniają rząd Boris Johnsona i jego strategię wyszczepiania populacji. Aż 86 proc. ankietowanych popiera program szczepień i uważa, że władze dobrze go realizują.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez renomowaną sondażownię Ipsos Mori sprawujący władzę rząd Partii Konserwatywnej kierowany przez Borisa Johnsona cieszy się znacznym poparciem wśród Brytyjczyków. Jak pisaliśmy wyżej, aż 86 proc. pytanych zadeklarowało, że rząd "daje radę" w ramach programu szczepień. Jedynie 7 procent ma inne zdanie. Co ciekawe, nawet wyborcy Partii Pracy doceniają robotę wykonywaną przez torysów!

O ile program szczepień jest realizowany dobrze przez rząd, o tyle generalna ocena radzenia sobie z epidemią pozostaje negatywna. Ci, którzy uważają, że gabinet premiera Johnsona sobie radzi są w mniejszości - to 38%. Z kolei 46% ocenia rząd negatywnie. Niemniej, mamy tu do czynienia z tendencją wzrostową, bo do tej pory oceny rządu były jeszcze gorsze.

Brytyjczycy popierają rządowy program szczepień

44% opinii publicznej uważa, że Boris Johnson z pandemią poradziłby sobie lepiej w ostatniej fazie walki z koronawirusem, niż lider laburzystów Keir Starmer, który może liczyć na poparcie na poziomie 27%. Na pytanie, kto byłby lepszy w zarządzaniu odbudową Wielkiej Brytanii po pandemii, 29% wybrało Keira Starmera, a 44% Borisa Johnsona.

Jeśli idzie o ogólne oceny rządu to Partia Konserwatywna cieszy się najwyższym poparciem. Gdyby wybory miałyby się odbyć właśnie teraz to torysi mogliby liczyć na 42 procent ogółu głosów. Partia Pracy cieszy się poparciem na poziomie 38%, Zieloni 8%, Liberalni Demokraci - 7%.

Zdecydowanie są za szczepieniami, ale uważają, że władze UK słabo sobie radzą z walką z pandemią

Sondaż został przeprowadzony przez ośrodek Ipsos MORI w dniach 29 stycznia - 4 lutego na reprezentatywnej próbie 1 056 dorosłych Brytyjczyków. Pełen raport z badania znajdziecie pod tym linkiem: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/strong-approval-governments-vaccine-programme-johnson-preferred-lead-pandemic-response