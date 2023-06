Brytyjczycy nie rezygnują z picia piwa w pubie pomimo rosnących cen

Cena piwa w Wielkiej Brytanii wzrosła w ciągu ostatniego roku o prawie 50 pensów – przeciętny kufel w pubie kosztuje obecnie 4,56 funta. Właśnie tyle w maju 2023 według oficjalnych danych ONS płaciło się za pintę lagera lanego z beczki.

Dla porównania, 12 miesięcy wcześniej, w maju 2022 roku, za tego samego lagera trzeba było zapłacić o 47 pensów mniej, czyli 4,09 funta. Jak w swoim raporcie podaje Office of National Statistics, jeśli obecne tendencje się utrzymają, to już na wiosnę 2024 zostanie osiągnięta granica pięciu funtów. Jednak sprzedaż piwa na Wyspach rośnie pomimo tych podwyżek. Brytyjczycy wypili w ubiegłym roku w sumie aż 30 milionów beczek, a każda z nich zawierała 288 przeciętnych kufli serwowanych w pubie. Daje to w sumie liczbę 8,64 miliarda kufli złocistego napoju w skali roku wypitych na Wyspie. W porównaniu z okresem maj 2020-maj 2021, a więc z okresem pandemii koronawirusa, odnotowano wzrost o około 20%. Wówczas spożycie sięgnęło jedynie 24 milionów baryłek.





Ile piwa w pubie wypija się w UK?

Jak wygląda zróżnicowanie regionalne w tej kwestii? W Anglii wypito 25,2 mln beczek, co daje w sumie 7,3 miliarda pint. W Szkocji spożyto 2,4 mln beczek piwa (691 mln kufli), Walia wypiła 1,5 mln beczek (432 mln kufli), a Irlandia Północna -164 mln kufli.

– Puby chcą, aby ich ceny były jak najbardziej korzystne, ale koszty prowadzenia działalności wymuszają kolejne podwyżki – komentuje Kate Nicholls z organizacji handlowej UKHospitality, jak cytujemy za „The Daily Mail”.

Z kolei portal „Metro” przywołują przykład 44-letniego Gareth Peters z Norwich. Mężczyzna podczas lockdownów musiała zrezygnować ze swoich regularnych wyprawa do pubu, ale teraz wrócił do swojego zwyczaju. Zaznacza, że nic, ani wino, ani dżin z tonikiem, nie smakuje tak dobrze, jak piwo z beczki pite w pubie.

Rosnące ceny nie odstraszają Brytyjczyków

Dane ONS pokazały również, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o e 18,4% w skali rocznej, w maju 2023 roku. To jednak niewielki spadek w porównaniu z 19,1 proc. w kwietniu i 19,2 proc. w marcu, gdy ceny poszybowały najwyżej od ostatnich 45 lat.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ten samochód ma kosztować zaledwie 8700 funtów. Wielka Brytania może być jednym z pierwszych krajów, w których się pojawi

Chcesz się napić wody w trakcie prowadzenia samochodu? Możesz za to słono zapłacić

Rodzina wybrała się na wakacje all-inclusive. W pokoju hotelowym przeżyli szok

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!