Brytyjczycy nie chcą widzieć księcia Karola na tronie! Uważają, że powinien ustąpić miejsca Williamowi

Fot. Getty

To, że książę Karol nie cieszy się zbytnią sympatią Brytyjczyków, wiadomo nie od dziś. Ale najstarszy syn Elżbiety II z pewnością nie będzie usatysfakcjonowany wynikiem najnowszego badania, według którego blisko połowa Brytyjczyków w ogóle nie chce go widzieć na tronie.

Najnowsze badanie Ipsos pokazuje, że 42 proc. Brytyjczyków nie chce widzieć księcia Walii na tronie. Uważają oni, że książę Karol powinien abdykować po śmierci królowej Elżbiety II i ustąpić miejsca swojemu najstarszemu synowi – powszechnie lubianemu księciu Williamowi.

Wśród ankietowanych 24 proc. Brytyjczyków uważa, że książę Karol powinien zdecydowanie objąć tron po śmierci królowej Elżbiety II, a aż 29 proc. nie ma na ten temat wyrobionego zdania. Jednocześnie 48 proc. mieszkańców Wysp sądzi, że książę Karol wykonuje w Wielkiej Brytanii dobrą pracę, a zatem że jest przydatny dla społeczeństwa. Przeciwnego zdania jest 19 proc. ankietowanych, a żadnego zdania w tej sprawie nie ma aż 27 proc. badanych.

Książę Karol jest coraz lepiej postrzegany przez Brytyjczyków

Co ciekawe, pomimo tego, że blisko połowa Brytyjczyków nie chce widzieć księcia Karola na tronie, to podejście społeczeństwa do jego osoby ewoluuje. Z 2055 ankietowanych dorosłych Brytyjczyków aż 43 proc. wyraziło się pochlebnie o księciu Karolu. W porównaniu do 2018 r. jest to wzrost rzędu 11 pkt proc. Podobnie rzecz ma się także w przypadku księżnej Camilli, której działania pozytywnie oceniane są przez 36 proc. mieszkańców UK. Królowa Elżbieta II cieszy się z kolei sympatią aż 69 proc. Brytyjczyków, książę William – 64 proc., a księżna Kate – 60 proc. Drastyczny spadek zanotował natomiast w tym względzie książę Harry, którego działania popiera obecnie zaledwie 30 proc. ludzi, co oznacza spadek o 35 pkt proc. w porównaniu z 2018 r. Meghan Markle cieszy się przychylnością tylko 24 proc. Brytyjczyków – o 16 pkt. proc. mniej, niż przed czterema laty.