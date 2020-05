Brytyjczycy nie chcą otwarcia szkół, pubów i restauracji. Aż 4 na 5 jest zdecydowanie przeciwnych zapowiedzianemu złagodzeniu lockdownu

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządu lockdown potrwa co najmniej do 7 maja - nie wiadomo jeszcze co będzie po tej dacie.

Fot. Getty

Boris Johnson zapowiedział, że w nadchodzącym tygodniu przedstawi plan rozluźnienia lockdownu. Jak się jednak okazuje, zdecydowana większość Brytyjczyków wcale nie chce rozluźnienia obowiązujących ograniczeń. Zobacz najnowszy sondaż.

Opinium przeprowadziło sondaż, który pokazuje, że ponad 80 proc. Brytyjczyków jest bardzo przeciwnych zniesieniu obowiązujących ograniczeń. Brytyjczycy nie chcą powrotu dzieci do szkół szkół, otwarcia pubów, restauracji czy innych miejsc publicznych. Jak sugeruje dziennik „The Guardian”, może to oznaczać, że premier Boris Johnson będzie miał spory problem z przekonaniem społeczeństwa do przygotowywanego właśnie rozluźnienia lockdownu i powrotu do normalnego życia. Ankieta Opinium, prowadzona od środy do piątku, wykazała, że zaledwie 17 proc. badanych uważa, że otwarcie szkół jest obecnie bezpiecznym rozwiązaniem.

Sondaż pokazuje również, że poparcie dla działań rządu podejmowanych w walce z kryzysem spada. Aktualnie rządowe działania popiera 47 proc. badanych, podczas gdy ankieta przeprowadzona trzy tygodnie wcześniej pokazywała poparcie na poziomie 61 proc. Wzrósł z kolei odsetek osób negatywnie nastawionych do działań rządu - w poprzednim badaniu było to około 22 proc., a obecnie jest już 34 proc.

Adam Drummond z Opinium powiedział na łamach „the Guardian”, że opinia publiczna na temat tego, co zrobić z lockdownem, wydaje się obecnie różnić od poglądów w prezentowanych przez gabinet premiera. „Apetyt opinii publicznej na zniesienie ograniczeń pozostaje minimalny” - powiedział Drummond. - „Niewiele osób uważa, że ​​zostały spełnione warunki umożliwiające ponowne otwarcie przestrzeni publicznej w dniu 8 maja, a chociaż niektórzy traktują zasady mniej surowo, niewielu przyznaje się do ich naruszenia”.

Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety Opinium: