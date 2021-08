Brytyjczycy na potęgę kupują używane samochody. Od początku 2021 roku sprzedaż gwałtownie wzrosła

Fot. Getty

W ciągu ostatnich kilku miesięcy samochody używane cieszyły się wyjątkową popularnością w Wielkiej Brytanii. Eksperci wskazują dwie przyczyny tego stanu rzeczy.

Przez ostatnie sześć miesięcy brytyjski rynek motoryzacyjny odnotował ponad dwukrotny wzrost sprzedaży używanych samochodów. Wiąże się to ze stopniowym, ale zdecydowanym wychodzeniem z lockdownu, ogłoszonym już w lutym 2021 przez rządu UK. Ponadto, wskazuje się, że ważnym czynnikiem wzmożonego zainteresowania autami second-hand był niedobór nowych modeli.

Skąd nagła popularność samochodów używanych w UK?

Według danych Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), w drugim kwartale 2021 roku (od kwietnia do czerwca włącznie) w UK sprzedano aż 2,2 miliona samochodów używanych. Jest to sprzedaż wyższa o 108 proc. w stosunku do tego samego kwartału 2020 roku. Z kolei w porównaniu z okresem sprzed pandemii, czyli z rokiem 2019, sprzedaż wzrosła o 6,6 proc.

Jakie samochody kupowano najczęściej?

Wśród sprzedanych samochodów znacząca większość (83,3 proc.) była wyprodukowana co najmniej cztery lata temu. Do najpopularniejszych modeli należały w tym roku: Ford Fiesta, Vauxhall Corsa, Ford Focus i Volkswagen Golf. Z kolei najczęściej wybieranymi kolorami były: czarny, srebrny, niebieski i szary. Mieszkańcy UK nadal nie są do końca przekonani do samochodów elektrycznych. W związku z tym najbardziej popularne wciąż pozostawały samochody napędzane benzyną.

Z drugiej strony, biorąc pod uwagę sprzedaż nowych samochodów w UK, jest ona obecnie na bardzo niskim poziomie. W lipcu sytuacja była najgorsza od 1998 roku, ponieważ sprzedaż spadła o niemal jedną trzecią.