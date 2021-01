W te wakacje nie polecisz z UK do Hiszpanii, jeśli większość mieszkańców Wysp nie będzie zaszczepiona

Fot. Getty

Hiszpania rozważa zamknięcie granic do końca lata dla osób przybywających z krajów, w których zaszczepiło się mniej niż 70% populacji. „Jedynie masowe szczepienia otworzą drogę do normalności, jakiej pragniemy” - powiedział hiszpański premier.

Władze Hiszpanii rozważają wprowadzenie bardzo restrykcyjnych zasad wjazdu do kraju. Planowane ograniczenia mogą uderzyć szczególnie w Brytyjczyków, dla których Hiszpania jest jednym z najczęściej wybieranych miejsca urlopowych. Ograniczenia mogą objąć także Polaków mieszkających na Wyspach.

Hiszpania przygotowuje się na wakacyjny powrót turystów

W środę podczas spotkania World Tourism Organisation w Madrycie, hiszpański premier Pedro Sanchez powiedział, że kraj będzie „stopniowo” przygotowywał się do przywrócenia turystyki do normalności. Jednak nie od razu każdy turysta będzie miał równy dostęp do hiszpańskiego słońca. Jak podreślił Sanchez: „Jedynie masowe szczepienia otworzą drogę do normalności, jakiej pragniemy”.

Zgodnie z rozważanym przez władze Hiszpanii planem, możliwe będzie wprowadzenie zakazu wjazdu do kraju osobom przyjeżdżającym z krajów, gdzie przeciw koronawirusowi zaszczepiło się mniej niż 70% populacji, według Euro Weekly News. Obostrzenia dla podróżujących do Hiszpanii miałyby obowiązywać aż do końca wakacji 2021.

Jak zauważa Metro, przy obecnej prędkości brytyjskiego programu szczepień, istnieje jedynie niewielka szansa, by aż 70% populacji UK zaszczepiło się przed końcem lata. Obecnie w UK zaszczepiono już ponad 4 miliony osób, jednak cała populacja Wielkiej Brytanii liczy ponad 66 milionów mieszkańców. Po nieco ponad miesiącu szczepień odsetek zaszczepionych jest zatem niewielki.