„Brytyjczycy mają bardzo zdecydowane poglądy, które nie są zupełnie NICZYM poparte” - szkocki komik zakpił z Brytyjczyków

Szkocki komik Frankie Boyle nie oszczędza Brytyjczyków i obnaża ich największe wady. W jednym z występów Szkot stwierdził, że „Brytyjczycy mają bardzo zdecydowane poglądy, które... nie są zupełnie NICZYM poparte”.

Brytyjczycy nie ufają już ekspertom. Jednak nie sądzę, że to jest problem. Myślę, że problemem jest to, że Brytyjczycy mają bardzo zdecydowane poglądy, które nie są zupełnie NICZYM poparte. [Są to] zdecydowane opinie oparte na bardzo małej ilości informacji, bo jesteśmy bardzo dekadenckim społeczeństwem. Dokładnie to samo stało się ze starożytnymi Rzymianami, prawdopodobnie. W zasadzie nigdy nie wysiliłem się, żeby tak naprawdę to sprawdzić” - stwierdził z przekąsem Boyle.

90 000 zgonów w ciągu roku następuje w UK wskutek złego odżywiania się. A Wy jak oceniacie dietę Brytyjczyków?

W dalszej części występu Szkot odniósł się też między innymi do faktu, że Brytyjczycy nie rozumieją konstrukcji innych języków, niż angielski. - Lubię Europę. Lubię francuski. Lubię fakt, że na początku dwójka Francuzów siadła i ustaliła, które rzeczowniki są męskie, a które żeńskie. Czy można było zrobić coś bardziej bezcelowego? - zakpił Boyle, przytaczając tym samym typowe zdziwienie, jakie towarzyszy Brytyjczykom, gdy zaczynają się uczyć języka francuskiego.





