Brytyjczycy kupują bunkry ze strachu przed groźbami nuklearnymi Putina

Co mówią preppersi w Wielkiej Brytanii?

Gdy Władimir Putin straszy Zachód kolejnymi groźbami związanymi z użyciem broni atomowej, w Wielkiej Brytanii rośnie zainteresowanie kupnem bunkrów nuklearnych, ale nie tylko… coraz więcej osób chce też na tym zarobić.

W środę francuski dziennik „Le Figaro” napisał, że Rosja wprowadziła świat w „trzecią erę nuklearną” swoimi groźbami. We wtorek natomiast brytyjski minister obrony, Ben Wallace w ostatniej chwili odwołał swój udział w spotkaniu z posłami z komisji obrony, na których pytania miał odpowiadać, i udał się z pilną wizytą do Waszyngtonu. Brytyjskie serwisy zasugerowały, że powodem mogły być coraz większe obawy w związku z groźbami Putina. Jednak ani amerykańskie, ani brytyjskie ministerstwo obrony nie wypowiedziało się w tej sprawie.

Brytyjczycy kupują bunkry

Groźby Putina dotyczące tego, że nie zawaha się użyć broni nuklearnej i że „to nie jest blef”, wzbudziły zaniepokojenie wielu Brytyjczyków, którzy już szukają bunkrów, aby zapewnić sobie względne bezpieczeństwo w razie ataku jądrowego.

Jak donosi „Daily Mirror” ponad 20 osób chce kupić schron w Norfolk w obawie przed rosyjskim atakiem na Wielką Brytanię. Tylko w ciągu trzech dni prawie 200 Brytyjczyków zapytało o zakup bunkra nuklearnego w jednej z wsi w Norfolk.

Bunkier, który znajduje się w Brundall i został wystawiony na sprzedaż w marcu za 25 000 funtów, miał już ponad 20 różnych oferentów.

Ludzie są zaniepokojeni

Russ McLean, który jest właścicielem strony internetowej pomagającej w sprzedaży mniej popularnych nieruchomości, powiedział, że jego zdaniem, zainteresowanie zakupem bunkrów jest spowodowane działaniami Putina w Ukrainie.

- Ludzie są bardzo zaniepokojeni i przerażeni. Nie lubię widzieć ludzi w stresie. Zwykle można coś naprawić, ale tutaj nie ma łatwego rozwiązania – dodał McLean.

Mężczyzna twierdzi także, że odebrał ponad 3300 telefonów, e-maili i SMS-ów od przerażonych Brytyjczyków, którzy byli zainteresowani zakupem schronów.

- Ludzie się boją i po prostu chcą chronić swoje rodziny – powiedział McLean.

Program budowy bunkrów

Inny podobny bunkier, również w Brundall, zbudowany w 1961 roku w szczytowym momencie zimnej wojny, został niedawno sprzedany. Konstrukcja została odlana w ciągłym procesie jako jeden solidny kawał betonu zbrojonego stalą, aby mógł „poruszać się w ziemi jak jedna bryła”, gdyby został poddany fali uderzeniowej z pobliskiego wybuchu jądrowego.

Jest to jeden ze 1560 podobnych bunkrów zbudowanych w ramach masowego programu, który rozpoczął się w latach 50., zgodnie z tym, co podaje Unique Property Bulletin.

Inne ogłoszenie dotyczące sprzedaży bunkra w Quadring Eaudike w Lincolnshire także wzbudziło zainteresowanie w czasie ostatnich gróźb Putina.

Preppersi działają

Preppersi, czyli grupa osób, która aktywnie stara się przygotować na wszelkie kataklizmy, zarówno naturalne jak i cywilizacyjne, od pogody, po kryzys energetyczny i groźby Rosji, także działają w UK. Preppersi gromadzą zapasy żywności, szkolą się z survivalu i przygotowują plany przeżycia w trudnych warunkach.

Jak powiedział David Clett z Kidderminster:

- Byłem preppersem od czasu kryzysu kubańskiego – najbardziej przerażającego dnia w moim życiu. Od tego czasu zawsze obserwuję, jak się sprawy mają. Kiedy Putin najechał na Ukrainę, opracowałem pięciopunktowy plan. W tej chwili jesteśmy między II a III etapem. Oznacza to, że jeszcze nie angażuję się w totalną wojnę nuklearną.

Inny Brytyjczyk z Burnley w Lancashire powiedział, że rozważa nawet otwarcie sklepu dla preppersów, aby zaspokoić nadchodzące zapotrzebowanie na sprzęt survivalowy.

- Z doświadczeniem wojskowym wywodzącym się z lat 80. i sześcioma latami w organach ścigania jestem w trakcie otwierania nowego sklepu dla preppersów. Moja żona była pielęgniarką wojskową z ogromnym doświadczeniem w NHS, doskonale zdaje sobie sprawę, że jej doświadczenie będzie jej potrzebne, gdy system się zawali – powiedział mężczyzna.

Natomiast Janny Holtham z Peterborough w Cambridgeshire powiedziała, że przygotowuje się do wojny nuklearnej kupując kuchenkę kempingową i gaz, przenośny filtr do wody i suszarkę do żywności.

- O wiele więcej jest do kupienia, ale od czegoś trzeba zacząć – dodała.

