Brytyjczycy ignorują obostrzenia! Masowo podróżują ze stref Tier 3 do stref Tier 2, żeby napić się alkoholu w pubie!

Fot. Getty

O niesubordynacji społeczeństwa brytyjskiego w czasie pandemii koronawirusa powiedziano już wiele. I pewnie jeszcze nie wszystko, biorąc pod uwagę to, do czego niektórzy Brytyjczycy się posuwają, byle tylko nie poddać się wprowadzanym przez rząd restrykcjom. Jak bowiem wynika z relacji policji, Brytyjczycy masowo podróżują ze stref Tier 3 do stref Tier 2, byle tylko... napić się piwa!

Informacje o celowym i masowym łamaniu covidowych zasad przez Brytyjczyków upublicznili właśnie policjanci z Yorku. W ciągu weekendu wlepili oni „szokującą” liczbę mandatów (ponad 160) osobom, które przyjechały do tego miasta jedynie po to, by napić się alkoholu w pubie. Bo przypomnijmy, że York znajduje się obecnie w strefie Tier 2, co oznacza, że dozwolone jest tu serwowanie alkoholu w pubach wszystkim tym osobom, które dodatkowo spożywają w lokalu posiłek (wewnątrz przy jednym stoliku mogą siedzieć jedynie osoby z jednego gospodarstwa domowego, natomiast na zewnątrz - osoby z aż sześciu różnych gospodarstw domowych). York jest na mapie Yorkshire miejscem wyjątkowym, ponieważ wiele innych miast na terenie hrabstwa, takich jak choćby Leeds, Sheffield czy Hull, objętych jest strefą Tier 3.

Policja apeluje o rozsądek

Funkcjonariusze North Yorkshire Police apelują o rozsądek i zapowiadają zwiększenie wyrywkowych kontroli na mieście, zwłaszcza w lokalach serwujących alkohol.- Zdecydowana większość mandatów została wystawiona osobom, które odwiedziły York, aby spotkać się z innymi wewnątrz lokalu. Niektórzy uważają, że ich piwo jest ważniejsze niż czyjeś życie – poinformował przygnębiony nadinspektor Mike Walker. Ale też dodał: - Jeśli zdecydujesz się przyjechać do miasta York z obszaru objętego strefą Tier 3 bez uzasadnionego powodu, to istnieje szansa, że spotkasz jednego z funkcjonariuszy z naszych dodatkowych patroli i zostaniesz zapytany o powód swojej wizyty. (…) Policja North Yorkshire będzie uparcie dążyć do celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa [mieszkańcom] hrabstwa.