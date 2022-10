Brytyjczycy i Brytyjki nie zgadzają się co do tego, ile czasu i energii poświęcają na obowiązki domowe

Fot. Unsplash

Choć mamy już XXI wiek i wydawałoby się, że równość w krajach zachodnich to coś na porządku dziennym, badania pokazują, że to kobiety wciąż bardziej poświęcają się w domu. Brytyjki spędzają na obowiązkach domowych średnio 20 godzin tygodniowo, podczas gdy mężczyźni 11,5 godziny, czyli niemal o połowę mniej. Co jednak ciekawe, mężczyźni i kobiety w UK często zupełnie inaczej oceniają swój wkład w domowe zadania.

YouGov przeprowadził ciekawe badanie, dotyczące tego, jak mężczyźni i kobiety w UK postrzegają podział domowych obowiązków. W badaniu wzięły udział Brytyjki i Brytyjczycy ze związków heteroseksualnych, mieszkający z partnerem pod jednym dachem.

Kto robi więcej w domu - Brytyjczycy czy Brytyjki?

Wyniki pokazują, że kobiety i mężczyźni w UK często kompletnie nie zgadzają się w kwestii oceny wkładu każdej ze stron związku z domowe sprawy. W żadnej ze zbadanych dziedzin życia codziennego żadna z płci nie uznała jednogłośnie, że podział obowiązków jest równy. Większość kobiet jest przekonana, że to one zawsze lub przeważnie wykonują większość domowych obowiązków - ale spora część mężczyzn jest z kolei przekonana, że wcale tak to nie wygląda.

Przykładowo, w kwestii sprzątania domu aż 66 proc. kobiet twierdzi, że zawsze lub prawie zawsze to one sprzątają dom samodzielnie, bez pomocy partnera. Ocenę tą podziela jednak jedynie 45 proc. mężczyzn, którzy przyznają, że zawsze lub w większości przypadków dom sprząta ich partnerka. Jak widać, różnica zdań między kobietami a mężczyznami wynosi tu aż 21 proc.

W kwestii gotowania, 63 proc. kobiet twierdzi, że zawsze lub prawie zawsze są one w tej sprawie zdane na siebie. Z taką odpowiedzią jednak znów zgadza się tylko 48 proc. mężczyzn, natomiast 28 proc. mężczyzn twierdzi, że za gotowanie to oni są odpowiedzialni, ale tego samego zdania jest jedynie 18 proc. kobiet. Rozbieżności tych wyników wskazują więc, że jest to kolejny punkt sporny między Brytyjczykami a Brytyjkami.

Podobnie jest też w kwestii robienia zakupów, gdzie 61 proc. kobiet twierdzi, że to one przeważnie lub zawsze odpowiadają za to zadanie domowe, ale zgadza się z nimi jedynie 35 proc. mężczyzn. Natomiast pod kątem robienia prania, aż 77 proc. kobiet twierdzi, że to one robią pranie dla domowników, ale tylko 55 proc. mężczyzn przyznało, że pozostawia to zadanie swoim partnerkom.

