Brytyjczycy coraz mniej podróżują z powodu niepewności Brexitu. Linie lotnicze odnotowują nawet MILIARDOWE straty

Najbardziej znany propagator Brexitu nie przestaje zaskakiwać. Tym razem Nigel Farage stwierdził, że sytuacja w Wielkiej Brytanii może się pogorszyć po Brexicie, jeśli Theresa May nie zaostrzy swojego...

PILNE! 19 czerwca - oto data rozpoczęcia negocjacji ws. Brexitu

Negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu ruszą 19 czerwca. To jeszcze wciąż nieoficjalna informacja, ale dotarli do niej dziennikarze "The Guardian", powołując się na źródła w unijnej...