Brytyjczycy boją się wychodzić z domów. Aż 70 proc. „bardzo się denerwuje” perspektywą zakończenia lockdownu

Fot. Getty

Brytyjczycy wcale nie marzą o zakończeniu lockdownu - wynika z najnowszego sondażu Ipsos Mori. Wśród 14 przebadanych narodowości, to obywatele UK okazali się jednymi z najbardziej ostrożnych w kwestii rozluźnienia aktualnych ograniczeń.

Ipsos Mori przeprowadziło badanie w 14 krajach świata, dotyczące obaw związanych z ewentualnym rozluźnieniem lockdownu oraz poglądów dotyczących wznowienia działalności gospodarczej państwa. W obu kwestiach Wielka Brytania uplasowała się w ścisłej czołówce pod względem niechęci do złagodzenia lockdownu.

Brytyjczycy boją się wychodzić z domów?

Zgodnie z badaniem, spośród 14 przebadanych grup narodowościowych, Brytyjczycy okazali się najbardziej zaniepokojonym krajem w Europie i czwartym na świecie. Aż trzech na czterech (71 proc.) badanych obywateli UK przyznało, że „bardzo się denerwuje” perspektywą wychodzenia z domu po zakończeniu lockdownu. Ze wszystkich badanych najbardziej wychodzić z domów boją się Japończycy (77 proc.), następnie Hindusi (76 proc.), a na trzecim miejscu - tuż przed Brytyjczykami - uplasowali się Chińczycy (72 proc.).

Jaki stosunek do wznowienia normalnej działalności gospodarki państwowej mają poszczególne narody?

Jak się okazało aż 70 proc. Brytyjczyków stwierdziło, że jest przeciwnych powrotowi do normalności i wznowieniu działalności gospodarczej państwa, dopóki epidemia nie zostanie w pełni opanowana. Dla porównania, podobnego zdania było 61 proc. w Hiszpanów i Australijczyków, 59 proc. Amerykanów, 53 proc. Włochów i 50 proc. Niemców. Takim samym jak Brytyjczycy poziomem ostrożności wykazali się jedynie Kanadyjczycy.

23% of Britons think the economy should be restarted and businesses should reopen even if #covid19 is not fully contained - the lowest among 14 countries https://t.co/DDRZkNucbGpic.twitter.com/LyIKHOyW1x